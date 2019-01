Mäkimiehen hypyt on nyt hypätty: Martti Lamminpää päätti uransa kahden metrin pudotukseen betonille — yli 80-vuotiaan mäkimiehen urasta kertovat MM-mitalit, joita on enemmän kuin ikävuosia

Kilpakumppanit ovat olleet viime vuosina harvassa. Kun Martti Lamminpää, 81, on kivunnut mäkitorniin, hän on liitänyt sieltä monesti alas sekä sarjansa voittajana että kisan vanhimpana.

Veteraanimäkihyppääjä on tiennyt hyvin, että harrastuksen loppu häämöttää. Lopettamispäätöstä hän ei olisi vielä tehnyt, mutta kohtalo puuttui peliin viime helmikuussa Rovaniemen suomenmestaruuskisojen kynnyksellä. Harjoitushyppyjen jälkeen majoituspaikassa odotti sauna lämpimänä. Mies astui saunan ovesta sisään ja astui harhaan. Hän putosi saman tien tyhjyyteen, kaksi metriä alas betonilattialle.

— Minut vietiin sairaalaan. Satutin siinä olkapääni ja pääkin vähän tärähti. Viimeinen kuntoutus oli juuri viime viikolla, Lamminpää kertoilee.

— Tässä samalla kypsyi sitten se päätös, että nyt olisi aika lopettaa hyppääminen.

Kun Lamminpään veljekset olivat lapsia, he rakensivat Savitaipaleella sijainneen kotitalonsa navetan taakse hyppyrin. Ison kiven päältä laskettiin ja ilmalentoa riitti viiden, kuuden metrin verran. Edessä odotti Virmajoki, jota ennen piti osata kääntää sukset. Veljessarja, kaikkiaan viisi poikaa, viihtyi ulkona kaiken talvea. Televisiota ei tuolloin ollut.

Myöhemmin kahden kilometrin päähän rakennettiin hyppyri, josta sai jo 15 metrisiä ilmalentoja.

Kansakoulun ensimmäisellä luokalla, 9-vuotiaana, Martti-poika päätti lähteä kaverinsa Onskan kanssa testaamaan koulun lähelle valmistunutta 42 metrin mäkitornia. Noin kolmekymmentä luokkakaveria lähti matkaan seuraamaan poikien uhkarohkeaa tempausta.

— Onska laski ensin ja katosi näkyvistä. Siitä päättelin, että kaatuihan hän.

Nuori mäkisankari lähti rohkeasti liikkeelle ja laskeutui 30 metrin tietämille. Alastuloasennossa olisi ollut korjaamisen varaa — hän tuli alas kannat edellä, sillä seurauksella, että suksen kärki upposi toiseen sieraimeen ja halkaisi nenän.

— Lappeenrannassa oli Lemola-niminen lääkäri, joka kysyi, että vieläkö menen mäkeen. Vastasin, etten ehkä enää tänä talvena, mutta sitten seuraavana, Lamminpää muistelee. ”Johan olet kova kasvo!”, Lemola totesi pojalle.

Seuraavina kouluvuosina välitunnit vietettiin mäessä.

— Pari hyppyä siinä ehti, ennen kuin piti taas kiiruhtaa tunnille.

Lamminpää näyttää mäkikisoista kertynyttä mitalikokoelmaansa. Veteraanien maailmanmestaruuksia on kaikkiaan 54, hopeamitaleita 26 ja päälle vielä joukko pronssisia. Yli viisikymmenkertainen maailmanmestari nimeää silti arvokkaimmaksi mitalikseen yhdistetyn kilpailun Etelä-Karjalan piirinmestaruuskullan vuodelta 1981.

— Se oli siihen aikaan kova suoritus. Täällä oli paljon hyviä hyppääjiä ja hiihtäjiä.

Lamminpää muutti perheineen Luumäen Somerharjuun 1950-luvulla. Nuoruuden hyppyuransa hän katkaisi 23-vuotiaana, kun aikaa piti jakaa perheelle ja työlle. Päivät puutavararekan ratissa olivat pitkiä. Puutavarakuljetuksia seurasi työura bussinkuljettajana.

Mäkihyppyuran aloittaminen uudelleen ei ehkä olisi tullut muuten mieleen, mutta kahdeksan vuotta nuorempi Aatto-veli oli jatkanut omaa hyppäämistään ja houkutti veljeään mukaan veteraanikisoihin.

— Hyppytyyli piti opetella kokonaan uudelleen, sehän oli vuosien mittaan vaihtunut täysin. Valmennusta en ole koskaan saanut, vaan olen opetellut kaiken itse.

Alkuun harjoitushyppyjä tehtiin lähiseutujen mäissä.

— Tuntui kuitenkin, että pitäisi päästä harjoittelemaan lähempänä.

Niinpä Somerharjuun valmistui vuonna 1985 kaksi mäkeä, joita myöhemmin vielä korotettiin ja alastuloa pidennettiin. Mäkien rakentaminen ja ylläpito on vaatinut lukemattomia talkootunteja. Päävastuussa ovat olleet Lamminpään veljekset, Martin ja Aaton lisäksi vahvana tukena on ollut kolmas veli, Ilmari.

Ensimmäinen ulkomaanmatka tapahtui vuonna 1991 Ruotsissa järjestettyihin veteraanimäkihypyn maailmanmestaruuskilpailuihin. Lamminpää palasi kotiin mukanaan pronssinen mitali.

MM-kisamatkoista tuli jokatalvinen tapa. Eri puolille Eurooppaa matkattiin autolla, milloin Tanskan kautta, milloin Baltian halki. Takaisin tultiin mitalien kera.

— Ajaminen oli minulle helppoa, teinhän sitä työkseni. Suomen joukkueen muut jäsenet saattoivat lentää kisapaikalle, mutta me veimme usein heidän välineensä.

Pisin kisamatka ulottui Yhdysvaltoihin asti.

Veteraanikilpailuissa hypätään pääsääntöisesti K60-mäestä ja Lamminpään hypyt ovat kantaneet 40 ja 50 metrin välille. Yhden kerran hyppääminen on jännittänyt toden teolla ja silloin syntyi myös epävirallinen oma ennätys.

— Olimme Puolan Zakopanessa ja varsinainen kisa käytiin 64 metrin mäessä. Siellä oli myös 120 metrin mäki, josta oli juuri edellisellä viikolla hypätty 146 metriä. Meille tarjottiin mahdollisuutta kokeilla mäkeä. Kaveri varoitti, että siinä on sitten satasen vauhti, älä ole liian etukenossa. Jarrasin kantapäällä nokalle ja hyppy tipahti 50 metriin.

Toinen yritys kantoi 15 metriä pitemmälle ja Lamminpään ennätykseksi tuli 65 metriä.

Loukkaantumisilta Lamminpää on lähes välttynyt. Kerran hyppykenkä mursi säären takaosan luun.

— Mustelmista ei pidetä, Lamminpää nauraa.

Luopuminen on selvästi vaikeaa.

— En uskalla vannoa, etten koskaan enää hyppää. Mutta sillä lailla olen kyllä ajatellut.

Lamminpää selaa muistojensa pinoa — siinä on valokuvia, lehtileikkeitä ja diplomeja. Hyppy-urasta muistuttavat myös pokaalit, niitä on sekä palkintokaapissa että kirjahyllyssä.

— Paljon on mukavia muistoja, hän toteaa.

Luumäellä Lamminpään lopettaminen on lajin kuolinisku, lajista kiinnostuneita junioreita ei ole.

— Kävin kyllä tamppaamassa mäen alastulon. Voinhan siitä vaikka laskea joskus alas.

Martti Lamminpää

81-vuotias, täyttää helmikuussa 82 vuotta.

Lähtöisin Savitaipaleelta, muutti Luumäelle 1950-luvulla.

Asui aiemmin Somerharjussa, tätä nykyä Taavetissa.

Neljä lasta. Toisessa avioliitossaan inkerinsuomalaisen Eleonora Skrypinan kanssa.

Innostui aikuisiällä poikavuosiensa mäkihyppyharrastuksesta ja on voittanut veteraanien maailmanmestaruuskilpailuista 54 kultamitalia, 26 hopeaa sekä lukuisia pronssimitaleita.

Rakensi yhdessä veljiensä kanssa mäkitornit Somerharjuun vuonna 1957. Veljekset ovat sittemmin pitäneet hyppypaikkaa kunnossa ja järjestäneet siellä uudenvuoden mäkikisoja.

Tuli uskoon vuonna 1968 ja on vahvasti mukana Luumäen seurakunnan toiminnassa. Tukee yhdessä vaimonsa kanssa Venäjän vankiloihin tehtävää avustustyötä sekä vierailemalla paikan päällä että auttamalla avustuskuljetuksia rajan yli. Toimii lisäksi partiolippukunta Taavetin Korpihaukkojen majan, Rönäkön, vapaaehtoisena pehtoorina eli talonmiehenä.

Juhlakisa jäi pitämättä Somerharjussa

Vähälumiset talvet ja hyppääjäkato katkaisivat Somerharjun uudenvuoden mäkikisojen perinteen. Lamminpään veljessarja huolehti kolmenkymmenen vuoden ajan mäen kunnosta ja järjesti lumitilanteen salliessa uudenvuodenaattona mäkikisat, joihin kutsuttiin osallistujia eri puolilta maata. Kisoissa hyppäsivät itseoikeutettuina Luumäen Poikia edustanut Martti Lamminpää ja hänen Savonlinnan Hiihtoseuraa edustava veljensä Aatto Lamminpää. Luumäkeläinen Ilmari Lamminpää ei hypännyt, mutta oli mukana huolto- ja toimitsijatehtävissä.

Somerharjun mäet rakennettiin 1980-luvun puolivälissä talkoovoimin. Työ tehtiin Somerharjun kylätoimikunnan nimissä ja siihen osallistuivat Lamminpään veljesten lisäksi monet paikalliset maansiirto- ja metsäalan urakoitsijat. Hankkeeseen saatiin tukea paikallisilta yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Ensimmäiset mäkikisat Somerharjussa pidettiin vuonna 1986 ja Lamminpäiden haaveena on ollut järjestää mäen 30-vuotisjuhlakisat. Ensin haave kariutui lumettomiin talviin ja nyttemmin hyppääjien puutteeseen.

— Juhlakisat jäivät nyt järjestämättä, mutta aika aikaa kutakin, Ilmari Lamminpää toteaa.

— Nuorten harrastus on nyt enemmänkin jääkiekko ja tietokoneet vievät lopun ajan. Isotkin mäet, esimerkiksi Matti Nykäsen kotimäki Jyväskylässä, ovat nykyään aika vähäisellä käytöllä.

Martti Lamminpää on tänäkin talvena lanannut alastulomäkeä ja tehnyt vauhtimäkeen ladut. Somerharjun mäet sijaitsevat VR:n mailla ja ne ovat vapaassa käytössä.

— Tosin sähköt on nyt katkaistu, niistä on turha enää maksaa.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

Piirinmestaruuskulta on Lamminpäälle arvokkain mitali.

Pelkkää kultaa. Martti Lamminpää kokosi näytille kaikki voittamansa 54 maailmanmestaruskultamitalia.