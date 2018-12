Museoperjantai avaa jälleen ovet Lappeenrannan museoihin

Museoperjantaina starttaa tammikuuhun ensi perjantaina. Lappeenrannan museot viettävät talviaikana Museoperjantaita joka kuukauden ensimmäisenä perjantaina, ja silloin on vapaa pääsy Etelä-Karjalan museoon ja Lappeenrannan taidemuseoon.

Lappeenrannan taidemuseossa avoinna kaksi näyttelyä

Sirpa Hynnisen ja Vesa-Ville Saarisen näyttely on avoinna 6. tammikuuta asti. Näyttelyteosten lähtökohtina ovat olleet erilaiset luontokokemukset, kaupunkimaisemat ja fyysiseen työhön liittyvä kuvasto. Kaksikko on työskennellyt työryhmänä yhtäjaksoisesti viisitoista vuotta ja he suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä tila-, ympäristö- ja videotaidetta sekä veistoksia.

Nuorten naisten sunnuntainen vierailu – Juho Rissasen seinämaalausluonnokset Hackmanin taloon Viipurissa -näyttely on avoinna Lappeenrannan taidemuseossa samaten tammikuun kuudenteen päivään asti.

Näyttelyssä esitellään Juho Rissasen Wilhelm Hackmanille maalaaman seinämaalauksen säilyneet luonnokset vuodelta 1913. Nuorten naisten sunnuntainen vierailu oli tilaustyönä toteutettu seinämaalaus, jonka Wilhelm Hackman tilasi Juho Rissaselta uuteen asuntoonsa, joka valmistui vuonna 1909 Pohjoisvallikadun ja Piispankadun kulmaan Viipurissa.

Suomalaisten sotilaiden kerrotaan II maailmansodan aikana leikanneen maalaukset kehyksistään Hackmanin talosta ja ottaneen ne mukaansa. Maalaukset hävisivät sodan aikana ja vain luonnokset ovat säilyneet. Suomen Kulttuurirahasto lahjoitti ne vuonna 2007 Lappeenrannan taidemuseolle.

Näyttelyssä on esillä myös kolme muuta Lappeenrannan taidemuseon kokoelmiin kuuluvaa Juho Rissasen teosta: Naiset rannalla, Kylpijät (1914) sekä Piirtäjä (1920).

Lisäksi Lappeenrannan taidemuseon lasikäytävällä on samaan päivämäärään saakka Taidetestaajiin osallistuneiden nuorten töistä koottu näyttely. Lappeenrannan taidemuseo on vastaanottanut valtakunnallisen Taidetestaaja-hankkeen myötä yli 400 kahdeksasluokkalaista lähialueiden kouluista.

He ovat päässeet tutustumaan museon näyttelyihin ja itse tekemään taidetta Lappeenrannan kuvataidekoulun tiloissa osana Taidetestaus – kokemustaan.

Etelä-Karjalan museossa on avoinna kaksi näyttelyä

Rohkea. Ajassa. Aito. Suomen rakastetuin Koru 80 vuotta – näyttely on avoinna 31.maaliskuuta saakka.

Koruyritys Kalevala Koru Oy täytti vuonna 2017 80 vuotta, ja esitteli pyöreiden vuosien kunniaksi Rohkea. Ajassa. Aito. Suomen rakastetuin koru 80 vuotta -näyttelyn, joka kiersi juhlavuoden aikana viidellä paikkakunnalla.

Näyttely oli myös osa Suomi 100 -ohjelmaa. Lappeenranta on näyttelyn kuudes ja viimeinen pysähdys. Näyttelyssä on esillä yli 200 korua kahdeksan vuosikymmenen ajalta.

Lisäksi Etelä-Karjalan museossa on avoinna perusnäyttely Rajalla – Kolme karjalaista kaupunkia, joka tutustuttaa Lappeenrannan, Viipurin ja Käkisalmen kaupunkien vaiheisiin tekstien, kuvien, karttojen, piirustusten, esineiden sekä ääninauhojen ja videoiden avulla.

LUUMÄEN LEHTI

toimitus@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.