Kolumni: Tervetulotoivotus valolle

Pyhää Luciaa, sokeiden ja näkövammaisten pyhimystä muistellaan 13. joulukuuta. Lucian tiedetään kuolleen marttyyrina noin vuonna 304, keisari Diocletaniuksen ollessa vielä vallassa. Muuta varmaa tietoa hänestä ei ole.

Lucian päivän perinteeksi on muodostunut Lucia-kulkue, jota Lucia, suomeksi Valotar, johtaa. Hänellä on perinteisesti yllään valkoiset vaatteet, punainen vyö ja kynttiläkruunu. Lucialla on kynttilä myös kädessään. Lucia-neito kulkueineen tuo valoa talven pimeyteen.

Juhlapyhää on tiettävästi vietetty 1700-luvulta lähtien. Vaikka Lucian päivää juhlistettiin ensimmäisen kerran vuosisatoja sitten, merkkipäivä on yhä ajankohtainen ja tärkeä muistutus meille kaikille.

Nyky-yhteiskunta ei osaa asettua aloilleen. Työ ja vapaa-aika liukuvat lomittain, ja rentoutumisesta tulee arjen ylellisyyttä. Elämäntahti kiihtyy niin rivakasti, etteivät ihmiset ehdi sopeutua. Ei siis ole mikään ihme, että vallalla oleva ilmapiiri voi tuntua kireältä.

Kun sisäisiä tuntemuksia pitää piilossa tarpeeksi kauan, ne lopulta purkautuvat aggressiivisesti ja tartuttavat ympäröiviin ihmisiin pahaa mieltä ja ärtymystä. Vuorovaikutussuhteet alkavat hitaasti muistuttaa velvollisuuksia, jotka hoidetaan järjellä. Tunteilu on niin ikään jäänyt varjoon. Kanssakäyvien välistä alkaa lämpö haihtua.

Moni suomalainen kokee talven masentavaksi ajanjaksoksi. Vuodenajan yksinvaltias, pimeys, hallitsee niin aamuisin kuin iltaisinkin. Päivä paistaa silloin, kun työssäkäyvät ja opiskelijat ahkeroivat.

Valo on se, joka pitää ihmisen virkeänä ja auttaa jaksamaan. Niinpä talvisin väsymyksestä tulee nopeasti hallitseva mieliala. Talviaikana eletään ikään kuin horroksessa. Ei ihme, että Ville Vaiteliaita tässä Suomen maassa riittää. Kun on niin uupunut, että jaksaa tuskin hoitaa välttämättömyyksiä, pelkkä ajatus sosiaalisten suhteiden ylläpitämisestä haukotuttaa.

Lucian päivä on valonpilkahdus synkässä talvimaisemassa. Kynttilöiden lämmin hohde muistuttaa siitä, mikä elämässä on tärkeintä. Arjen kiireillä on tapana syrjäyttää läheiset.

Lucian päivä herättää suomalaiset horroksestaan, jotta kaunis elämä arjen takana ei valuisi sormien välistä hiekanjyvien lailla. Juuri tämä hetki on hyvä hetki vastaanottaa rakkautta ja välittää sitä eteenpäin. Juuri nyt on hyvä hidastaa vauhtia ja rauhoittua.

Joulukin jo lähestyy meitä lempeästi, ja kynttilän liekki lepattaa ikkunalaudalla. Tervetuloa kotiin, tervetuloa valo.

DERIA KURKAN

Kirjoittaja on luumäkeläislähtöinen lukiolainen.