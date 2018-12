Kristiina Pihlajamäki hakee Savitaipaleen palvelujohtajaksi — hakijoita oli kolme, kaksi kutsutaan haastatteluun

Luumäen kunnan, ja vielä loppuvuoden ajan myös Savitaipaleen kunnan, palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki hakee kokopäiväistä Savitaipaleen palvelujohtajan virkaa. Virka oli haettavana 5. joulukuuta kello 14 saakka.

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli kolme. Savitaipaleen kunnanhallitus päätti maanantaina kutsua kaksi hakijoista haastatteluun. Haastateltavat ovat Kristiina Pihlajamäki ja Sanna Imeläinen. Kolmas hakija oli Mervi Pekki.

Pihlajamäki kertoo, että hän viihtyy hyvin työssään Luumäellä, mutta yhdeksän vuoden jälkeen vaihtelukaan ei olisi pahitteeksi.

— Työnkuvat ovat Luumäellä ja Savitaipaleella hiukan erilaiset. Hakuilmoituksessa kiinnostuin osastorajat ylittävästä kehitystyöstä. Se oli sellainen innostava ja motivoiva asia.

— Vaihtelu varmasti aina virkistää, mutta Luumäelläkin on hyvä työskennellä ja jatkan täällä mielelläni, jos en tule valituksi Savitaipaleelle, hän kommentoi.

Haastattelu on torstaina 13. joulukuuta.

Luumäen kunta on myynyt palvelujohtajan työpanoksesta 40 prosenttia Savitaipaleelle. Luumäen kunnanhallitus kuitenkin irtisanoi 24. syyskuuta Savitaipaleen kanssa vuonna 2009 tehdyn sopimuksen. Näin ollen Savitaipale laittoi hakuun oman palvelujohtajan viran.

ANNIINA MEURONEN

toimitus@luumaenlehti.fi

Muokattu 11.12. klo 11.15 : Lisätty Pihlajamäen kommentit sekä kolmannen hakijan nimi.

