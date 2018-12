Nuoret jututtivat SaiPan pelaajia — Taavetin koululla kuultiin SaiPan jääkiekkoilijoita, erityisesti amerikkalaista David Goodwinia ja hänen mietteitään Suomesta

SaiPan hyökkääjät David Goodwin ja Emil Oksanen vierailivat maanantaina 26. marraskuuta Taavetin lukiolla ja koululla. Lukiolla heille esitti kysymyksiä englannin ja ruotsin opettaja Saila Kainulainen-Asikainen.

Hän toi esille viimeaikaisen keskustelun siitä, että joidenkin suomalaisten jääkiekkoilijoiden englannin taito on huono. Oksanen kehui Suomen englanninopetusta, mutta Goodwin kertoi, että jotkut SaiPan pelaajat eivät osaa lainkaan englantia, kun taas toiset osaavat erittäin hyvin.

— Joskus, kun valmentaja puhuu suomeksi, hän (Oksanen) tulkkaa minulle.

Goodwin kertoi, että hänelle sanotaan usein, ettei hän näytä suomalaiselta, ja siksi hänelle myös puhutaan suoraan englantia.

Goodwin kehui Suomen ruuhkattomuutta, hiljaisuutta, glögiä ja paistettuja muikkuja.

— Lappeenrannassa on pikkukaupungin tuntua. Huomasin sinne tultuani, että saatoin nähdä samat ihmiset ensin ostoskeskuksessa ja seuraavana päivänä ravintolassa.

Goodwin valitteli sitä, että Lappeenrannassa on vaikeaa saada ystäviä monien huonon englannin taidon takia.

— Marraskuussa on onnetonta, Goodwin sanoi puheenaiheen käännyttyä säähän.

— On pimeää ja harmaata. Joskus haluan vain ottaa noin viiden tunnin nokoset.

Goodwinin mukana oli myös hänen tyttöystävänsä Katelyn Sowinski, jolta kysyttiin, onko hänellä työpaikkaa Suomessa. Hän vastasi asuvansa Yhdysvalloissa ja ryhtyvänsä siellä sairaanhoitajaksi.

Tähän liittyen Goodwin nosti esille, että joitakin SaiPan ulkomaalaisten pelaajien läheisiä haittaa se, että he haluaisivat Suomesta työpaikan, mutta eivät onnistu siinä kielimuurin ja työluvan saamisen vaikeuden vuoksi.

Lukiovierailun jälkeen pelaajat kävivät vielä Taavetin koululla kahdeksannen luokan oppilaiden Valtteri Kylmälän ja Joni Kontulan haastateltavina. He kysyivät pelaajilta muun muassa heidän pelillisistä tavoitteistaan.

— Tavoitteeni on kehittyä jääkiekkoilijana ja pelata ulkomailla, Oksanen kertoi.

— Yritän tehdä niin monta maalia kuin mahdollista ja olla hyvä joukkuepelaaja, Goodwin vastasi.

David Goodwin

Syntynyt Saint Louisissa, Yhdysvalloissa. 26-vuotias.

Pelaa SaiPassa ja Suomessa toista kauttaan peräkkäin.

Pelipaikka: laita- ja keskushyökkääjä. Kätisyys: vasen.

Yhdysvaltalaisten junioriliigan USHL:n mestari (Clark Cupin voittaja) ja yliopistoliigan NCAA:n BTG-divisioonan mestari.

Viime kaudella pelasi 69 ottelussa, teki 12 maalia ja syötti 20. Rangaistusminuutteja yhteensä 28. Plus—miinus-erotus runkosarjassa –4 ja pudotuspeleissä –1.

Lähde: Eliteprospects.com

