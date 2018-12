Kolumni: Kaupallista joulua

Nyt on joulukuu, ja Modern Talkingin joululaulu soi kaiuttimissani. Se on kaupallista pop-musiikkia, jonka sanoitukset ovat hyvinkin henkevät. Tämä tuo mieleeni ajatuksen, että jouluun liittyy kiinteästi sekä kaupallisuus että valitusvirsi siitä, että kaupallisuus valtaa liikaa alaa sen sanomalta.

Olisi hienoa, jos tuohon veisuun jaksettaisiin myös vastata kunnolla, vaikka se väsyttävää onkin. Monen valittajan asenne lähtee selkäytimestä, ja sitä ei hevin horjuteta.

Markkinataloutta kannattaa kuitenkin puolustaa, joulunakin. Tai itse asiassa varsinkin jouluna, jolloin sen pyörien pyöriminen näkyy selvästi.

Aito markkinatalous on nimittäin vapaaehtoista ja rauhanomaista toimintaa, joka hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia. Vähän niin kuin joulun viettokin.

Näinä aikoina vapaata markkinataloutta uhkaavat niin bisneksen ja politiikan sekoittavat kaverikapitalistit kuin sosialistitkin.

Heidän välillään vallitsee mielenkiintoinen suhde, jossa kaverikapitalistit pilaavat markkinatalouden junailemalla voimaan yritystukia ja sääntelyä, joiden edut satavat heidän laariinsa, ja sitten sosialistit sanovat, että katsokaa, miten surkea on tuo markkinatalous.

Ulkopolitiikan alalla pääsevät taas aina välillä, kun tarpeeksi iso äänestäjäjoukko menee lankaan, rellestämään kaiken maailman merkantilismin haikailijat. Tällä hetkellä heidän keihäänkärkensä on itseään vakaaksi neroksikin kutsunut Donald Trump, joka luulee kiinalaisten maksavan itse tuontitullit Yhdysvaltain viennistään.

Trump ei itse sitä huomaa, mutta on, kuin hän yrittäisi vaurioittaa Kiinan muuria hakkaamalla päätään siihen. Tai no, sillä erotuksella, että päänsärystä ei joudu kärsimään hän, vaan Yhdysvaltain kansa.

Kaupallisuuden lisäksi nykyajan joulusta valittajia häiritsee etenkin turhien tuotteiden ostaminen ja myyminen. Perusteita tähän ei useinkaan esitetä. Se olisikin vaikeaa, kun pitäisi määritellä, mikä on turhaa ja mikä ei, ja miksi.

Saako vain välttämättömyyshyödykkeitä kuluttaa? Sitten pitää kieltää niin journalismi, taide kuin viihdekin. Seurauksena kaikki eläisivät kuin eläimet.

Eivät ”turhuuden” vastustajat sitä halua. Turhuutta heille on oikeasti se, mikä ei heitä itseään kiinnosta.

Sellaisella asenteella ei voi viettää hyvää joulua. Joulu vaatii kaikenlaista turhaksi haukuttua ollakseen oikeasti juhlava.

Olisikin muuten aika vänkää, jos joulun kaupallisuuden ja kulutuksen vastustus olisikin salajuoni joulun tuhoamiseksi. Mutta ei, niin viekkaita eivät hipit ole.

Kirjoittaja on Luumäen Lehden toimitusharjoittelija.

