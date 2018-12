Kersantti seisoo vartiossa, vaikka pyryttäisi — Antero Sarvilahti on osallistunut kunniavartioihin jo kymmeniä vuosia

Reserviläinen, kersantti Antero Sarvilahti, osallistut itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta kunniavartioon Luumäen sankarihautausmaalla. Oletko aiemmin ollut kunniavartiossa?

— Olen 1980-luvun alkupuolelta lähtien ollut niissä mukana. Olen ollut niissä itsenäisyyspäivinä, jouluna ja kaatuneiden muistopäivinä — silloin, kun tarvitaan.

Kuinka kauan vartiossa seisotaan?

— Se riippuu siitä, miten pitkän puheen puhuja pitää. Yleensä seisotaan noin 15 minuuttia.

Mitä itsenäisyys sinulle merkitsee?

— Sitä, että saadaan järjestää kunniavartioita, miten katsotaan parhaaksi, eikä kukaan tule sanomaan, että ette järjestä tuolla. Ja sitä, että ollaan oman valtion vermeissä, ettei tarvitse vieraan kamppeissa kulkea.

Tunnetko sotaveteraaneja?

— He alkavat olla jo poistuneita. Aina joitakin tapaa, mutta heitä ei ole enää henkilökohtaisissa tutuissani.

— Isäukkoni oli kyllä talvi- ja jatkosodassa. Sankarihautausmaalle on haudattu jatkosodassa kaatunut setäni Olavi Sarvilahti. Sen puolestakin on velvollisuus käydä hautausmaalla kunnioittamassa.

Viime vuonna oli Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla. Kalpeneeko tämän vuoden itsenäisyyspäivä sen rinnalla?

— Viime vuosi nousi normaalin yläpuolelle. Tämä vuosi on taas sitä perinteistä, jota olen arvostanut tasavertaisena.

Mitä aiot pukea lumipuvun alle?

— Se on säästä riippuvaista. Välillä pitää olla paljonkin päällä, kun on ollut tuulta, tuiskua ja pakkasta.

— Moni kunniavartiossa oleva käy samalla kirkossa. Siellä voi tulla hikikin.

Tuleeko kukaan juttelemaan, kun olet vartiossa?

— Silloin ollaan hissun kissun. Kuuluu asiaan, ettei meitä mennä häiritsemään. Vartiota ennen ja sen jälkeen kyllä jutellaan.

Onko sinulle käynyt mitään kömmähdyksiä vartiossa?

— Ei tule mieleen, että vartiossa olisi käynyt, mutta kerran vartioon ehtiminen meni aika täpärälle. Piti juosten rientää serkkupojan kanssa viimeiset metrit, että ehti.

Mitä itsenäisyyspäivän viettoosi kuuluu kunniavartion ohella?

— Yleensä aamusta ollaan kirkossa. Sitten on kunniavartio ja itsenäisyyspäivän juhlat koulukeskuksella. Sitten autoillaan kotiin, syödään ja katsotaan Tuntematonta sotilasta ja illalla ehkä myös itsenäisyyspäivän juhlia.

— Aiemmin, kun olin Toikkalan erän jahtipäällikkönä, lähdin mukaan hirvijahtiin vartion jälkeen.

