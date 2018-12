Lukiolaisedustaja ei kulje naama kurtussa — Luumäen nuorisovaltuuston edustaja Hanna Huuhko tavoittelee sitä, että kunnassa ei olisi tylsää

Tässä kuussa kautensa ensimmäistä kertaa kokoustaneessa nuorisovaltuustossa toimiminen on tähän mennessä vastannut sen uuden jäsenen Hanna Huuhkon odotuksia.

Tehtävä ei ole vienyt paljoa hänen aikaansa.

— Olen aika hyvin saanut aikataulut sopimaan. Tapahtumien järjestämiseen menee enemmän aikaa, mutta en usko, että aikakysymys on este, Huuhko kertoo.

Hän kuvailee itse tehtäväänsä suhtautumista niin, ettei hoida sitä naama kurtussa.

— Olisin tyytyväinen, jos saisi aikaan jotain, kun yrittää parhaansa.

Edellisen kauden edustajat pyysivät Huuhkoa valtuustoon.

— Tulin mukaan, koska haluan ajaa nuorten asiaa. Olisi kiva saada tapahtumia ja aktiviteetteja heille.

Selvänä tavoitteenaan Huuhko pitää sitä, että kenenkään ei tarvitsisi tulla sanomaan, että Luumäellä ei ole tapahtumia, on vain tylsää.

— Nuorisovaltuustosta on annettu mahdollisuus tulla ehdottamaan aktiviteetteja, ja niitä yritetään toteuttaa.

Valtuusto on syyskuun Yhes enemmän -messuilta kertyneiden ehdotusten pohjalta katsonut, millaista toimintaa se voisi järjestää. Mitään ei ole vielä kuitenkaan lyöty lukkoon.

Huuhkon mielestä kunta tarjoaa nuorisolle palveluita sopivasti.

Hyvänä esimerkkinä hän mainitsee nuorisotila Jemman, jossa ei kuitenkaan itse ole käynyt. Hänen mielestään sen aukioloajat ovat riittävät, vaikka hän pitäisikin ympärivuorokautista tilaa ihanteellisena.

— Aina tietty voisi olla pienessä kunnassa enemmän puuhaa, hän lisää.

Nuorisovaltuuston vaikutus nuorten elämään tulee Huuhkon mukaan siitä, että sitä kuunnellaan.

— Osaamme ajatella, mitä nuoret haluavat.

Huuhko arvelee, että tällä kaudella nuorisovaltuusto saa asiat kunnolla toimimaan. Hän epäilee, että edellinen ja samalla ensimmäinen valtuuston kausi oli vielä ikään kuin tutkimista.

— En usko, että toiminta on kiinni jäsenistä, vaan enemmän tottumuksesta.

Valtuuston edustajilla on oikeus osallistua kunnan sivistyslautakunnan kokouksiin ja puhua siellä. Istuvan valtuuston aikana kokouksia ei ole vielä ollut.

Huuhko on sopinut Taavetin lukion toisen edustajan Antti Uskin kanssa, että he jakavat käyntikertansa kunnan sivistyslautakunnassa puoliksi.

— Sitä varten sinne mennään, että saadaan ääntä kuuluviin.

Arvoikseen Huuhko mainitsee terveyden ja onnellisuuden.

Hän on jo pitkään haaveillut sosionomiksi opiskelemisesta. Hänen toiveammattinsa on jokin sellainen, jossa autetaan lapsia ja nuoria.

Jos nuorisovaltuusto saisi käytettäväkseen rajattomasti rahaa, mitä sen pitäisi tehdä sillä luumäkeläisten nuorten hyväksi?

— Ihan ensiksi pitäisi perustaa tila, joka olisi yötä päivää auki ja jossa voisi aina vaan olla.

— Sitten pitäisi tukea harrastusmahdollisuuksia ja seuroja. Puhutaan, että nuoret eivät liiku. Sen parantaminen pitäisi ottaa lähtökohdaksi.

— Ottaisimme kaikki mahdolliset ideat vastaan ja tekisimme niiden eteen kaikkemme.

Hanna Huuhko

18-vuotias Taavetin lukion kolmannen vuoden opiskelija ja abiturientti.

Asuu Taavetissa. Perheeseen kuuluvat äiti, isä, isoveli, kaksi pikkusisarta ja neljä koiraa.

Harrastaa säännöllisesti jääkiekkoa Kiekkohanhissa ja salibandya LuFT:n naisissa. Lisäksi lenkkeilee ja käy kuntosalilla.

Taavetin lukion edustaja nuorisovaltuustossa.

