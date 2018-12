Taavetin marttojen puikoissa syntyi villasukkia ensisynnyttäjille

Pöydälle on levitetty kaikkiaan 25 paria villasukkia. Taavetin martat ovat urakoineet toinen toistaan värikkäämpiä ja mallikkaampia sukkapareja, jotka on tarkoitettu Etelä-Karjalan keskussairaalan ensi vuoden ensisynnyttäjille.

Kimmokkeena neulomisinnolle on ollut ensi vuonna toteutettava Sukat äidille -tempaus. Vuonna 2019 Marttaliitto ja Marthaförbundet täyttävät 120 vuotta. Samaan aikaan Kätilöliitto juhlii 100-vuotista taivaltaan.

Marttoja ja muitakin neulomistaitoisia kannustetaan neulomaan sukkia, jotka sitten lahjoitetaan ensimmäisen lapsensa synnyttäneelle ja adoption kautta äidiksi tuleville.

Tempauksessa kannustetaan neulojia toteuttamaan sukkia erilaisilla tekniikoilla ja erilaisia värejä käyttäen. Sukat voi neulomisen ohella vaikkapa virkata tai koukuta.

Taavetin martat kokosivat sukkansa näytille yhdistyksen kokoukseen ennen niiden toimittamista Etelä-Karjalan marttapiiriliittoon, josta ne toimitetaan keskitetysti eteenpäin saajilleen. Ohjeistusta erilaisista malleista oli noudatettu hyvin. Sukissa on käytetty erilaisia koristekuvioita ja värejä.

— On meillä tällaiset Robin-sukatkin, neulomisurakkaan osallistunut Anja Takki naurahtaa ja näyttää sukkia, joissa toisen sukan pohjavärinä on toisen sukan kuvioväri. Takki viittaa laulajatähti Robiniin, jonka käyttämistä kengistä toinen on aina eri värinen kuin toinen.

