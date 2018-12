Muskarin osallistujamäärä notkahti tänä syksynä — Taavetin musiikkileikkikoulussa on tällä hetkellä vain kaksi ryhmää ja 12 lasta, vaikka mukaan mahtuisi

Rati, riti, ralla, mistä tuli halla? Tuttu lastenlaulu raikuu Taavetin koulun kirjastoluokassa yhden opettajan ja viiden lapsen voimin. Opettaja Jaana Sistonen tapailee sävelmää pianosta samalla, kun lapset soittavat lyömäsoittimia ja laulavat.

Siistonen näyttää piirroskuvaa samalla, kun lauletaan kuuraparrasta ja tuiskutukasta.

— Kuva auttaa monesti lapsia hahmottamaan, mistä laulun sanoissa on kyse, hän selittää.

Muskariryhmissä eli musiikkileikkikoulussa valmistaudutaan jo täyttä häkää joulujuhlaan, jossa lapset esiintyvät perheilleen ja sukulaisilleen.

— Itse asiassa olemme opetelleet ohjelmaa jo syksystä alkaen, Sistonen tähdentää.

H-hetki on luvasssa 10. joulukuuta. Yhteisen ohjelman lisäksi lapset esittävät syyslukukauden huipentavassa juhlassa ikiomia soitto- ja laulunumeroitaan.

Opettaja ajelee kelistä riippumatta Taavettiin Jaalasta, jossa hän pitää maanantain edelliset tunnit. Taavetin muskariryhmien jälkeen hän ajaa kotiinsa Korialle.

— Olen aloittanut opettamisen täällä vuonna 1994. Silloin aloitettiin yhdellä ryhmällä. Seuraavana vuonna ryhmiä oli kaksi ja sen jälkeen niitä on ollut aina kolme.

Aina tähän vuoteen asti. Vielä viime vuonna muskarilaisia oli parikymmentä, nyt lukumäärä on pudonnut kahteentoista. Kolmas ryhmä joduttiin pudottamaan pois.

— Tämä on outoa, en tiedä mistä notkahdus voi johtua, Sistonen kummastelee.

— Meillä olisi kaikki valmiudet ottaa mukaan lisää lapsia ja pitää kolmea ryhmää.

Muskarissa lapset leikkivät laululeikkejä ja oppivat rytmejä. Ensin opetellaan rytmisoittimia ja sen jälkeen tutustutaan nokkahuiluun.

— Esikoululaiset lähtevät ensi syksynä kouluun ja siinä menevät nokkahuilun soittajamme, Sistonen huomauttaa.

Lapset pitävät muskarista. Sen vahvistaa kahden muskarilaisen äiti, Inga Vähämaa-Hämäläinen.

— On ihanaa, että Taavetissa on tällainen ryhmä, niin ei tarvitse lähteä pienten kanssa toiselle paikkakunnalle, hän kiittää.

Tällä kertaa Aleksi-isoveli on sairaana, mutta viisivuotias Emmi-Sofia Hämäläinen on tunnilla innoissaan.

— Mie tiedän monta, monta laulua. Tuiki, tuiki tähtönen on niistä suosikkini, hän paljastaa.

Emmi-Sofia kertoo soittavansa kotonaan pianoa, joka tosin paljastuu lasten leikkisoittimeksi.

— Mutta se menee välillä jumiin eikä siitä tule ääntä, hän harmittelee.

Opettajan mukaan muskarilapset suuntautuvat muita helpommin myöhempien musiikkiopintojen pariin.

— Esimerkiksi varsin taitava viulisti Pyry Kiviharju oli oppilaani.

Muskariryhmät Taavetissa

Pohjois-Kymen musiikkiopiston järjestämää toimintaa.

Alkoi vuonna Taavetissa vuonna 1977.

Ryhmät kokoontuvat Taavetin koulun tiloissa maanantaisin kello 15.30 alkaen.

Yhden ryhmän kesto on yksi tunti.

Suunnattu kaikille 3­—6-vuotiaille lapsille. Pääsykoetta ei ole eikä aiempaa soittotaitoa tarvita.

Osallistujilta peritään lukukausimaksu.

Mukaan voi lähteä kesken lukukauden tai kevätlukukauden alussa. Kevätlukukausi alkaa 7. tammikuuta.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.