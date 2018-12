Hieroja jätti kaupan kassan ja antoi yrittäjyyden tempaista — Sanni Mustonen ei koskaan ajatellut työllistävänsä itseään hierojana, mutta toisin kävi ja uusia toimintamuotoja on suunnitteilla

Harrastus siitä piti tulla. Sanni Mustonen oli aina ajatellut, ettei missään nimessä halua yrittäjäksi. Niinpä hän opiskeli S-marketin myyjän työnsä ohessa klassista hierontaa ja urheiluhierontaa sillä ajatuksella, että hieroo korkeintaan ystäviä ja tuttavia.

Opintorupeama oli vaativa ja valmistumisen jälkeen pienimuotoinen yritystoiminta alkoi tuntua houkuttavalta. Puolitoista vuotta sitten Mustonen perusti Taavettiin oman yrityksen, Corpus Balancen.

— Ajattelin, että teen korkeintaan kaksi päivää viikossa hierontaa ja käyn muuten normaalisti kaupassa töissä.

Siirtyminen yrittäjämaailmaan on edennyt askel kerrallaan. Ensin hierontapäiviä tuli kalenteriin yksi lisää ja kypsyttelyn jälkeen Mustonen on nyt valmis heittäytymään täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Tammikuun alusta alkaen hän ei enää työskentele kaupassa, vaan kokonaan omassa yrityksessään.

Pelottaa. Mustonen tunnustaa avoimesti, ettei heittäytyminen omilleen turvatusta palkkatyöstä ole ollut aivan kivuton prosessi.

Olkapääongelmista ja selkäkivusta kärsivä Mustonen joutuu itsekin turvautumaan hierojan apuun.

— Se varmaan jännittää tulevaisuuden osalta eniten, että pysyykö itse terveenä niin, että pystyy tekemään töitä. Mutta ainakin tällä hetkellä menee hyvin enkä edes huomaa vaivojani hieroessani.

Jos yrittäjyys toisaalta jännittää, niin löytyy siitä paljon hyviäkin puolia.

— Olen aika aamu-uninen. Nyt ei ole ainakaan pakko herätä kuudeksi töihin, hän naurahtaa.

Mustonen vaihtoi syyskuussa toimitilaa Taavetin keskustassa. Toinen, isompikin muutto on takana.

— Asun nykyään Lappeenrannassa, ihan maalla tosin, hän kertoo.

Mustonen vakuuttaa, ettei pidentyneestä työmatkasta huolimatta aio siirtää yritystoimintaansa kaupunkiin.

— Teen kyllä töitä jonkin verran myös kotonani, mutta en voisi kuvitellakaan hylkääväni asiakkaitani.

Monista asiakkaista on tullut hyvinkin läheisiä. Hieroja kuulee monenlaisia, henkilökohtaisiakin asioita ja niissä tilanteissa Mustonen haluaisi olla paitsi kuulija, myös avuksi.

— Ihmisen fyysinen ja psyykkinen puoli kulkevat käsi kädessä. Haluaisin opiskella jotain psykologiaan liittyvää niin, että voisin olla myös niissä asioissa nykyistä paremmin ammatillisesti avuksi.

Mustonen harkitsee myös kouluttautumista sellaisiin hoitomuotoihin, joilla on vaikutusta ihmisen henkiseen hyvinvointiin.

Rentouttavat kuumakivihoidot ovat olleet valikoimassa tähänkin asti ja lähiaikoina tarjontaan tulee mukaan intialainen päähieronta.

— Se on erityisesti stressiä lievittävä ja rauhoittava hoitomuoto, Mustonen kuvailee.

Myös pienimuotoista tuotemyyntiä on suunnitteilla.

Sanni Mustonen

28-vuotias.

Luumäkeläissyntyinen, asuu nykyisin Lappeenrannan Hanhijärvellä.

Perheessä puoliso, 8-vuotias poika ja kolme koiraa.

Harrastaa sulkapalloa, lenkkeilyä ja kuntosalia.

