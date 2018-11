Käsitöiden tekijä Riitta Kuusisto menee joulukursseille oppimaan — katso listaus jouluaiheisista kursseista Luumäellä

Käsityöharrastaja Riitta Kuusisto, osallistut Luumäen taitokeskuksen jouluaiheisille käsityökursseille, vaikka et ole jouluihminen. Miksi?

— En pelkästään jouluaiheisiin. Kaikkiin muihinkin, mitä siellä on, koska haluan oppia uutta ja sellaista, mitä en ole ennen tehnyt.

Miten joulun pitäisi muuttua, että sinusta tulisi jouluihminen?

— Ei mitenkään. Ei minusta tule.

Mikä on suosikkijuhlasi?

— En ole miettinyt tätä. En pidä oikein mistään juhlista, paitsi lastenlasteni syntymäpäiväjuhlista.

Mitä pidät joulumarkkinoiden kojujen käsityötarjonnasta?

— On kiva käydä katsomassa, mitä ihmiset ovat tehneet. Sieltä voi saada ihan hyviä ideoita.

Oletko myynyt käsitöitäsi?

— Olen. Käsityöläisten markkinoilla, ja nuorempana joulumyyjäisissä ja kirpputoreilla.

Et kuitenkaan enää myy käsitöitäsi. Miksi?

— Käsitöitä ei arvosteta enää. Niitä pitäisi saada parilla eurolla.

— Lisäksi tarvikkeet maksavat, eikä ajasta voi ottaa hintaa.

Missä joku, mikä ei tunne sinua, voisi nähdä käsitöitäsi?

— Kotona (nauraa).

Millaisten käsitöiden tekemisestä pidät?

— Villapaidat ovat lähellä sydäntäni. Telkkaria katsoessa käsieni pitää käydä koko ajan. Niinpä teen sukkia.

— Teen myös tiffany-lasitöitä.

— Kaikenlaisia pieniä ötököitä on kiva tehdä. Yhteen aikaan tein hiiriä. Niitä meni melko hyvin kaupaksikin.

— Joskus olen tehnyt savitöitä, mutta se on jäänyt, kun kaikki on Lappeenrannassa. Matka on niin hankala.

Onko käsitöiden tekijöitä paljon?

— On. Käsityökeskuksella on paljon maton- ja šaalintekijöitä. Nevalaisen Riitta pitää kursseja, joilla on hyvin osanottajia. Heitä saisi olla enemmänkin, jotta kaikki kurssit saataisiin pidettyä.

Mitä käsitöitä teet nyt?

— Tällä hetkellä kudon poppanaa käsityökeskuksella. Valmistan siitä itselleni ja ystävälleni reppuja.

Jouluaiheisia kursseja Luumäellä

Aikuisten askarteluilta seurakuntakeskuksessa Taavetissa 3. joulukuuta klo 17.30—20.30. Ilmoittautumiset etukäteen Virpi Nurmilaukkaalle, puh. 044 255 2008.

Kurssit Luumäen taitokeskuksessa (Pajatie 7):

Valotaulupaja tiistaina 4. joulukuuta klo 14—19. Aloitukset klo 14 ja 17.

Ruokohimmelikurssi 4. joulukuuta klo 17.

Pitsikynttiläpaja 13. joulukuuta klo 14.

Ilmoittautumiset etukäteen: riitta.nevalainen@taitoetelasuomi.fi.

