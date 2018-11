Uudelle myymäläpäällikölle asiakkaat ovat työn suola — Nita Aapro vastaa Jurvalan Salesta hersyvän persoonansa voimalla

Jurvalan Sale-myymälässä syyskuun alusta alkaen myymäpäällikkönä työskennellyt Nita Aapro ei aio hautautua takahuoneeseen paperitöitä rustaamaan. Hän on aivan liian sosiaalinen eristäytyäkseen myymälän asiakaskunnasta.

— Yhdeksänkymmentä prosenttia ajasta teen samaa työtä kuin muukin henkilökunta. Sen lisäksi minulla on tulosvastuu ja huolehdin työvuorolistoista, hän tiivistää työnkuvaansa.

Savitaipalelaislähtöinen, pienikokoinen nainen vaikuttaa ikäistään nuoremmalta ja tietää sen.

— Olen nyt 28-vuotias ja olen ensi maaliskuussa työskennellyt kymmenen vuotta Etelä-Karjalan osuuskaupan (Eekoo) palveluksessa, hän virnistää ja sanoo samaan hengenvetoon viihtyvänsä Luumäellä erinomaisesti.

— En halua esittää mitään päällikköä ja kipsuttaa korkokengät jalassa. Olen asiakaspalvelupersoona ja minun on helppo jutella kaiken ikäisten kanssa. Täällä saan tuoda personaani esille.

Uuden myymäläpäällikön kädenjälki näkyy jo erityisesti hedelmä- ja vihannesosastolla (hevi).

— Pesimme hevi-osaston kalusteen perin pohjin ja sijoitimme tuotteet konseptin mukaiseen järjestykseen. Uusittu osasto on saanut asiakkailta kiitosta.

Asiakkaita kuunnellaan herkällä korvalla ja kaikki palaute kirjataan ylös.

— Meillä on käytössä Eekoon sähköinen asiakaspalautejärjestelmä, mutta maaseudulla ihmiset antavat mielellään suullista palautetta. Kaikki kirjoitetaan heti ylös ja toiveita pyritään toteuttamaan niin tarkkaan kuin mahdollista.

Jurvalan Salen asiakasmäärä on vakaa eikä Aapro näe uutta kylän ohittavaa Kuutostietä uhkana myymälän tulevaisuudelle.

— Kauppa perustettiin alun perinkin palvelemaan Jurvalan ja ympäristön asukkaita, ei Kuutostien kulkijoita. Mutta tietysti ihmisten täytyy käyttää palveluita, jotta ne säilyisivät, hän huomauttaa.

Aapro oli kuudentoista, kun hän aloitti kaupallisen alan opinnot ja sai ensimmäisen työharjoittelupaikkansa K-kaupasta Savitaipaleelta.

— Sen kaupan kävi tosin huonosti ja se lopetti vuoden 2009 alussa. Sen jälkeen sain kesätöitä Eekoolta ja perään vakkaripaikan.

Eteneminen uralla kiinnostaa Aaproa ja työnantaja saa kiitosta urapolun mahdollistamisesta. Hänet on nähty jo aiemmin Luumäellä tuuraamassa myymäläpäällikön vuorotteluvapaata, joten avautuneen paikan hakeminen oli luontevaa.

Työnsä rinnalla Aapro opiskelee esimiesvalmennuksessa, josta hän valmistuu ensi kesänä. Haaveissa siintää vielä astetta suurempi yksikkö.

— Jurvalan Salessa meillä on minun lisäkseni neljä työntekijää, joista kaksi työskentelee myös muualla. Toivoisin tulevaisuudessa olevani esimiehenä isommalle työntekijäjoukolle, sitten joskus, kun kasvan isoksi, Aapro hymähtää.

Nita Aapro

On syntynyt ja asuu Savitaipaleella.

Opiskelee esimiesvalmennuksessa samalla, kun työskentelee Jurvalan Salen myymäläpäällikkönä. Valmistuu ensi kesänä.

Perhettä ovat mies sekä karvaiset lemmikit: kolme sipearianhusky-rotuista koiraa, kaksi kissaa ja kani.

Kunnioittaa Aapron suvun musiikkiperinteitä ja soittaa pianoa.

Osallistuu vapaa-ajallaan perheen rintamamiestalon laajentamiseen liittyviin rakennustöihin.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.