Kolumni: Salpalinja ei saa jäädä hunningolle

Joillakin tahoilla on ihmetelty, että valtio luovuttaa Salpalinjan rakennelmia, ja vieläpä ilmaiseksi maanomistajille, jotka omistavat rakenteiden alla olevan maan. Tosiasiassa he ovat omistaneet ehkä tietämättäänkin korsut ja bunkkerit siitä lähtien, kun maat palautetiin heille. Valtio oli kuitenkin pidättänyt tärkeisiin kohteisiin puolustukseen liittyviä rasitteita, joita nyt puretaan maanmittaustoimituksilla.

Salpalinjalla on vertailukohteita muiden sotahistoriallisten kohteiden rinnalla koko maailmassa. Kansallisomaisuudeksi verrattavan kohteen ylläpitoa ja hoitoa ei voida omistusoikeudella jättää yksittäisten maanomistajien joukon tehtäväksi. Se tietää pahimmassa tapauksessa, että entistä enemmän lukkoja ja kieltoja ilmestyy korsujen ja luolien oville.

Kehitys olisi vahingollinen varsinkin nyt, kun kiinnostus Salpalinjaa kohtaan on lisääntynyt. Valtiovalta ei voi vetäytyä tyystin sen hoidosta ja kunnostamisesta, mutta vastuu ei myöskään voi olla yksin maanomistajilla, joita huolestuttaa eritoten linjan laitteisiin liittyvä vastuu niiden turvallisuudesta.

Valtiovarainministeriö on todennut rakenteiden luovuttamisen antavan maanomistajille päätäntävallan kohteista sekä yhtäläiset mahdollisuudet niiden kehittämiseen muun muassa matkailu- ja virkistyskäytön näkökulmista. Se on kuitenkin osatotuus, sillä täysin vapaasti eivät maanomistajat voi toimia omistuksensa kanssa, ainakaan niin sanotuiksi huippukohteiksi luokiteltujen alueiden kohdalla, joita on eniten Suomenlahden ja Kivijärven välillä.

Puolustuksellisten rajoitteiden sijaan kohteille on tulossa museaalisia rajoitteita, kun asiat keskitetään Museovirastolle. Sen vastuu ja määräysvalta kasvaa.

Museovirasto tarvitsee lisää resursseja, että se pystyy toimimaan niin, että Salpalinjasta todella saadaan korkeatasoinen nähtävyys ja kiinnostava käyntikohde. Kyse on myös sen halusta toimia niin, sillä pelkillä määräyksillä ja rajoituksilla se ei onnistu.

Maanomistajia ei juuri ole kuultu Salpalinjan käyttöä suunniteltaessa. Heitä ei kuultu silloinkaan, kun rakentajat ilmestyivät heidän tiluksilleen ja ryhtyivät kaatamaan puita ja kaivamaan juoksuhautoja, pystyttämään kiviesteitä ja rakentamaan korsuja.

Eräskin perhe Orkolan kylässä joutui luopumaan tiluksistaan, koska niitä oli linnoitustöiden takia mahdoton viljellä.

Salpalinjalla ei taisteltu, vaikka vähältä piti. Sodan lopussa se määrättiin Suomen pääpuolustuslinjaksi. Salpalinjalla on oma historiallinen arvonsa ja sitä esitetään Unescon maailmanperintökohteeksi.

Salpalinjalla nähdään olevan myös matkailullista potentiaalia. Sitä on ryhdyttävä kehittämään toden teolla. Tarvitaan yhteistoimintaa, jossa ovat mukana maanomistajat Museoviraston, maakuntien ja kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa. Poliittisten päättäjien on myös herättävä. Jonkun on otettava pallo ja ryhdyttävä viemään asiaa eteenpäin.

Maanomistajat pitää saada mukaan yhteistyöhön muiden toimijoiden rinnalle, ei vastuulla pelottelemalla ja syyllistävällä määräilyllä, vaan innostamalla näkemään Salpalinjan arvo ja merkitys: miten sitä voi hyödyntää historiallisen tietämyksen levittämisessä ja elämysten lähteenä niin rakennettujen kohteiden kuin niiden ympärillä olevan luonnon osalta.

Kirjoittaja on Kotkaniemi-säätiön puheenjohtaja.