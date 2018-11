Joulu starttasi Taavetin torilla hennon lumipeitteen koristelemana

Marraskuu on ollut lumeton, mutta luonto antoi oman osansa Luumäen joulunavaukseen.

Iltapäivällä satanut ohuen ohut lumivaippa koristeli Luumäen uuden torin joulun aikaan. Arviolta reilut sata luumäkeläistä oli kokoontunut perinteiseen joulunavaukseen viime perjantaina.

Kunnanjohtaja Anne Ukkonen totesi avaussanoissaan pitävänsä mitä todennäköisimmin ensimmäistä puhetta Luumäen uusitulla torilla.

— Investointeja on ollut tuntuvasti, joka on näkynyt myös katukuvassa, hän totesi viitaten niin torin uusimiseen kuin viereisen Linnalantien korjaukseenkin.

— Katsotaan, saadaanko tänne valoa, eli onnistunko sytyttämään kuusen kynttilät, Ukkonen totesi lopuksi.

Operaatio onnistui mallikelpoisesti, ja kuuseen asennetut kynttilät valaisivat torialuetta.

Seurakunnan tervehdyksen joulukansalle toi tuore Luumäen seurakunnan vs. kappalainen Raija Henttonen.

— Tämä on kolmas työpäiväni, ja on ihana tulla tänne kansanjuhlaan mukaan ja nähdä, miten joulunodotus on alkanut.

Perinteisen joulunavauksen järjestivät tänä vuonna Luumäen yrittäjäyhdistys ja Luumäen kunta.

