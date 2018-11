Salpalinjaa on ehdotettu Unescon maailmanperintökohteeksi

Salpalinjaa on ehdotettu Suomesta yhdeksi kohteeksi, jota haetaan Unescon maailmanperintöluetteloon.

Suomi päivittää kansallista aieluetteloa kohteista, ja avoimessa kyselyssä annetut ehdotukset arvioidaan asiantuntijatyönä. Kaikkiaan ehdotuksia on jätetty yli 60 kohteesta.

Päivitettyyn Suomen aieluetteloon valintaan korkeintaan neljä kulttuuri- tai luonnonperintökohdetta.

— Salpalinja on yksi kohteista, joita on ehdotettu. En tiedä, tuleeko se pysymään listauksessa, Mikko Härö Museovirastosta kertoi viime viikolla infotilaisuudessa, jossa maanomistajille kerrottiin Salpalinjan rakenteiden luovutusprosessista.

— Tämä ei ole ajankohtainen asia.

