Pääkirjoitus: Vielä kerran risteyksestä

Uutisointi Taavetissa sijaitsevan Linnalantien, Marttilantien ja Riihitien risteyksen väistämisvelvollisuudesta näyttäytyi Luumäen Lehden lukijoille perin kummallisena.

Samana aamuna, kun kerroimme painetussa lehdessä, että väistämisvelvollisuudet on kyseisestä risteyksestä poistettu, kärkikolmiot seisoivatkin tukevasti paikoillaan. Verkossa ja sosiaalisessa mediassa uutisointi pysyi ajan hermolla, mutta keikahti printissä päälaelleen.

Asiassa on kaksi puolta. Luumäen kunnan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) eduksi voidaan laskea se, että reaktioaika oli tällä kertaa pikajuoksijatasoa.

Kun kärkikolmiot oli risteyksestä poistettu, toimijat saivat nopeasti palautetta tielläliikkujilta.

Huomattiin, että risteys on tasa-arvoisena vaarallisempi ja kärkikolmiot päätettiin nopeasti palauttaa Marttilantielle ja Riihitielle. Luumäkeläisten yleinen mielipide tuntuu tukevan viimeisimmäksi tehtyä päätöstä.

Viestinnästä ei sen sijaan irtoa mitaleita jaettavaksi. Muutoksista tiedottaminen epäonnistui tässä tapauksessa lähes täydellisesti.

Niin kunta kuin ely-keskuskin unohtivat kertoa väistämisvelvollisuuteen liittyvistä suunnitelmista paikallislehdelle ja sitä kautta myös tielläliikkujille. Työmaan urakoitsijan edustaja sentään oli hereillä ensivaiheessa.

