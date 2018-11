Kolumni: Juna kuljettaa

Junaa käytetään lukuisissa eri konteksteissa metaforana elämälle. Se kuljettaa ja se vie, mutta myös kulkee sitä ennaltämäärättyä reittiä muiden ohjaamana. Metafora kieltämättä osuu oikeaan.

Junalla on aina ollut tärkeä osansa historiassa, mutta on sillä vieläkin suuri merkitys meidän jokapäiväisessä elämässämme. Se rahtaa niin tavaraa kuin myös ihmisiäkin paikasta toiseen.

Koko junaverkoston ylläpitäminen vaatii todella suuria ponnisteluita. Jokaisen palasen on loksahdettava täydellisesti paikalleen, jotta voi syntyä hallittu, harmoninen kokonaisuus, joka pelittää juuri niin kuin on aiottukin. Parit muuttujat on otettava huomioon, ja on myös osattava ennakoida mitä yllättävämpiä asioita.

Turhan usein ihmisten elämä on yhtä VR:n junaliikennettä. Aina kaikki tuntuu menevän pieleen ratajärjestelmävikojen vuoksi tai aikaa kuluu liikaa muiden junien odotteluun. Joskus veturi tai vaunut ovat kadoksissa, joskus toisinaan itse kuski on hukassa.

Tuskaisesta taipaleesta huolimatta kaikki on varmasti lopulta selvinnyt parhain päin.

Jokaisen elämään mahtuu monia asemia, joilla matkustajat vaihtuvat. Kyydistä poistuu ihmisiä, ja heidän tilalleen tulee uusia.

Joskus vaunut saattavat olla täysin tyhjiä ja kaikua kuulutuksista ja jokaisesta kolahduksesta.

Toisinaan juna voi olla myös niin täynnä, ettei uusia matkustajia edes mahdu kyytiin. Tilanteet tunnetusti elävät.

Jokaisen junan reitin pituus vaihtelee rajustikin. Toiset kulkevat pitkää matkaa, jopa läpi Suomen, painaen siellä jossakin tuntemattomassa korpien keskellä. Toiset junat taas kulkevat vain lyhyitä matkoja vain tietyllä rajatulla alueella.

Joissakin junissa vaunuja voi olla niin paljon, ettei koko letkaa edes näe yhdellä silmäyksellä. Niihin juniin mahtuu niin paljon enemmän, mutta eivät ne ole sen tärkeämpiä kuin lyhyemmät junatkaan.

Jokaisella junalla on oma paikkansa ja merkityksensä tässä maailmassa.

Kun maailmassa kulkee niin paljon junia, on myös oletettavaa, että onnettomuuksia tapahtuu. Joskus joku onneton juna saattaa luiskahtaa raiteilta tai jostakin saattaa hajota jokin pieni, mutta tärkeä osa.

Mutta vaikka matka hetkeksi tyssäisikin, on kuitenkin luotettava siihen, että apua on tulossa ja kaikki kyllä ratkeaa parhain päin.

Ja niin kuin elämä on juna, olemme mekin junia. Jokaisella meistä on omat aikataulunsa ja reittinsä, mutta aina välillä risteämme toistemme kanssa tietyillä asemilla. Joillakin asemilla on aina ruuhkaa, kun taas joillakin pysähtyy vain harva, jos sitäkään.

Ja niin me vain puksutamme eteenpäin, kukin omaa reittiämme, kunnes lopulta saavutamme lopullisen pääteasemamme — olimmepa millaisia junia tahansa.

Kirjoittaja on luumäkeläislähtöinen ylioppilas.

