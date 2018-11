Valtuusto jätti veroprosentin rauhaan — kuntalaisille tarjottaviin palveluihin ei myöskään kajota, vaan alijäämän kattamiseen käytetään aiempien vuosien puskurikertymää

Talouden madonluvut puhuttivat maanantai-illan kunnanvaltuustoa. Illan aikana kävi selväksi, että kunnan taloutta rasittavat suuresti sekä tuloverokertymän heikko ennakoitavuus että Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alati kasvava maksuosuus.

Tältä vuodelta kunnalle kertyy verotuloa yli miljoona euroa budjetoitua vähemmän. Miinus oli valtuuston materiaalissa 1 032 000 euroa, mutta kunnanjohtaja Anne Ukkonen toi kokoukseen tiedon Kuntaliiton tuoreimmasta ennusteesta, jossa laskua luvattiin vielä 88 000 euroa lisää.

Ensi vuodelle Kuntaliitto ennakoi 295 000 euroa odotettua vähemmän verotuloja. Eksoten maksuosuuteen taas on odotettavissa 1,2 miljoonan euron kasvu.

Ennen kuin siirryttiin käsittelemään ensi vuoden tuloveroprosenttia, valtuusto hyväksyi jo järjestyksessään toisen lisätalousarvion kuluvalle vuodelle.

Kunnanjohtajan esitys ensi vuoden tuloveroprosentin säilyttämisestä ennallaan hyväksyttiin vastalauseitta. Veroprosentti korotettiin vuosi sitten 19,75 prosentista nykyiseen 20,50 prosenttiin. Nyt sen korottamiseen ei ollut tahtoa.

— Takavuosien ylijäämää nyt syödään, nyt on se paha päivä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Rämä (kesk.) pohjusti.

Ukkosen mukaan ensi vuoden alijäämän kattaminen olisi vaatinut joko rajua kuntalaisille tarjottavien palveluiden karsimista tai veroprosentin nostamista peräti 23 prosenttiin.

Luumäen kunnalla on aiempien vuosien ylijäämistä kertynyttä puskurirahastoa noin 15 miljoonan euron edestä.

— Kuntalaisten kannalta on hyvä, että käytetään puskureita. Jos niitä ei nyt käytettäisi, niin milloin sitten, Tuija Reinilä (kd.) kiteytti.

Samaa mieltä oli Päivi Kärmeniemi (sd.).

— Meillä on tavoite, että palvelutaso pysyy ennallaan ja sillä on hintansa. Meidän on nyt välttämätöntä tyytyä tähän tilanteeseen, hän sanaili.

Kiinteistöveroprosentit valtuusto halusi pitää tuloveroprosentin tapaan ennallaan.

Luumäen vesilaitoksen maksutaksaan valtuutetut hyväksyivät jäteveden käyttömaksun korotuksen. Muut maksut pidettiin ennallaan. Taustalla on valtuuston asettama vaatimus, jonka mukaan vesilaitoksen tappiollinen toiminta pitäisi saada kuriin vuoteen 2021 mennessä.

Valtuutettu Ville Taina (kesk.) jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä.

Vesilaitoksen talouden tasapainottamiseen tähtäsi myös päätös alentaa laitoksen pääomalle maksettavaa korkoa neljällä prosentilla. Tainan mielestä koron alentamisen vaikutukset olisi pitänyt katsoa ennen käyttömaksun korottamista.

Näin päätettiin

Vesilaitoksen maksutaksa vahvistettiin esityksen mukaisesti. Vesi- ja viemäriverkoston liittymismaksut säilytettiin ennallaan, samoin veden käyttömaksu. Jäteveden käyttömaksua korotetaan ensi vuoden alusta 40 sentillä 2,16 euroon kuutiometriltä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ja Luumäen kunnan välinen päivitetty palvelusopimus kuluvalle vuodelle merkittiin tiedoksi. Päivitys koski Eksoten henkilöstön palkankorotuksia.

Valtuusto vahvisti toisen lisätalousarvion vuodelle 2018. Lisätalousarvioon on kirjattu kunnan verotulon alenema 1 032 000 euroa. Uusin ennuste toi 88 000 euroa lisäalenemaa.

Vuoden 2019 tuloveroprosentiksi vahvistettiin nykyinen 20,50 prosenttia.

Valtuusto vahvisti kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019. Ne säilytettiin ennallaan. Yleinen kiinteistövero on 0,95 prosenttia, vakituisen asuinrakennuksen vero on 0,45 prosenttia ja muista asuinrakennuksista perittävä vero on yksi prosentti.

Luumäen vesilaitoksen maksutaksaa muutettiin. Vesilaitoksen peruspääomalle vuosittain maksettava korko laskee vuonna 2019 kuudesta prosentista kahteen prosenttiin.

