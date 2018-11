Kolumni: Rahan takii

Ei vitsillä, vaan biisillä sisään: Tosi kiva lähtee töihi, ku ulukona on nii pimmeetä. Tosi kiva lähtee töistä, ku ulukona on nii pimmeetä. Taas mennään rahan takii! Ei sydämen halust, vaa rahan takii! Tää elämä on iso valintatalo ja kaikessa on hintalappunen kii. Taas mennään rahan takii! Oi jospa nyt olisi paljon manii. Jossakin biitsillä kaukana täältä me mojitot kädessä relattaisii. Suomessa on oikeesti vaa liia pimmeetä; koita vaa ite tanssii loskan keskellä. Oijoijoijoi, elämä on julmaa; mun on pakko twerkkaa, että saisin fyrkkaa!

Noin siis oloa ja eloa täällä kaamoksen keskellä kuvasi Antti Tuisku parin vuoden takaisessa hitissään Rahan takii.

Antti on kyllä urallaan jo kasan rahaakin tehnyt, mutta jotenkin tuosta, edelleenkin vielä nuorukaisesta, henkii kuitenkin sellainen asenne, että ei sittenkään tee tuota omaa hommaansa rahan takii. Tai jos tekeekin, niin ei ainakaan pelkästään rahan takii. Mutta mietitäänpä hetki sitä, että entäpä jos hän tekisikin viihdetaiteilijan työtään pelkästään rahan takii. Mitä pahaa siinäkään lopulta olisi?

Entä jos oikeastikin Antti siksi vaan twerkkaa, että saa maksetuksi ”tellit, lellit, sähkö, puhelin, puurot, vellit, vuokra, mätkyt, netti, velat, verot, korot, korkojen korot”.

En silti pääse tästä ajatuksesta nyt irti. Entäpä jos Kimi Räikkönen tulisi jonain päivänä päästäneeksi ilmoille, että autolla ajaminen ei ole ollut hänestä kivaa enää aikoihin — jos ylipäätään koskaan — ja että ihan pelkästään rahan takia on tätä hommaa tehnyt kaikki nämä vuodet. Ei kiinnosta pätkääkään koko vormulat!

Miksi sitä on niin vaikeaa uskoa, vaikka juuri tuosta ratin pyörittämisestähän rahaa oikeasti saa? Ja miksi sitä on niin vaikeaa uskoa, vaikka Kimin kehonkieli usein — ja varsinkin kilvanajon jälkeisissä lehdistötilaisuuksissa — viittaa siihen, että evvk (ei voisi vähempää kiinnostaa).

Mutta jos metsuri Metiäinen huhkii ympäri vuoden korvessa hämärästä hämärään, niin kaikki me tiedämme, että ”rahan takia se sitä tekee”. Tekee, vaikka siitä tienaa paljon huonommin kuin kilvanajosta tai lätkän pelailusta tai golfpallon lennättämisestä. Liekö tuossa mitään logiikkaa?

Se mikä pohjimmiltaan ajoi minut tähän aiheeseen, on tietenkin kaamoksen ohella se, että vietämme juuri ”kansallista kateusviikkoa” viime viikon lopulla julkaistujen, vuoden 2017 tuloverotietojen julkistamisen jälkeen.

Uskoakseni moni nimensä lehteen saanut tekee työtään rahan takii. Ja se on oikein hyvä juttu. Suurituloisten maksamilla veroilla katetaan monta sellaista juttua, joista on iloa meille pieni- ja keskituloisillekin.

Ihmiskunnan suurimmat kehitysloikat ovat olleet tulen tekemisen keksiminen ja sitten huomattavasti myöhemmin rahan keksiminen. Molemmat ovat vieneet ihmiskuntaa eteenpäin ehkä enemmän kuin mitkään muut keksinnöt. Siksi onkin jopa vähän noloa lopettaa näinkin kömpelöön vertauskuvaan. Tuli ja raha — hyviä renkejä molemmat, mutta joskus vähän oikukkaita isäntiä.

Kirjoittaja on Metsänhoitoyhdistys Kaakon toiminnanjohtaja.