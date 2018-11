Lukijan mielipide: Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöjen avoin kirje Etelä-Karjalan kuntapäättäjille — huoli sote-kiinteistöjen kaupoista on suuri

Hyvät Etelä-Karjalan kuntapäättäjät. Eksote on tuottanut Etelä- Karjalan kunnille sosiaali- ja terveyspalvelut valtakunnallisten vertailujen valossa hyvin kustannustehokkaasti.

Etelä-Karjalan sote-alan ammattijärjestöt ovat seuranneet huolestuneina kuntien suunnitelmia sote-kiinteistöjen kaupoista. Kiinteistöjen myynnillä on suuri vaikutus Eksoten palveluiden tuottamiseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistön omistajavaihdosten jälkeen suuri osa näissä kiinteistöissä tapahtuvasta palvelutuotannosta siirtyy pois Eksoten tuotantovastuulta.

Tutkimusten mukaan mahdollisesta palveluiden ulkoistamisesta koituvat kustannukset ovat lyhyellä aikavälillä myönteiset.

Kuitenkin pidemmällä tarkastelujaksolla on todettu, että säästöä ei ole tullut, vaan menot ovat tosiasiallisesti kasvaneet.

Kysymmekin sitä, miten hyvin ennakoivan arvioinnin (EVA) tulokset tukevat päätöksentekoanne?

Tavoitteena mahdollisessa soten käytössä olevien kiinteistöjen myynnissä on kiinteistöriskin minimointi.

Riskiä on ennakoitu olevan erityisesti sitten, mikäli maahamme tulee sellainen maakunta- ja soteuudistus, mitä maan hallitus parhaillaan kaavailee.

Uudistuksen toteutumisen edellyttämä lainsäädäntö on edelleen pahasti kesken, ja tämänhetkisen uudistuksen toteutukselta uhkaa loppua aika.

Ammattijärjestöjen mielestä tämä on myös otettava huomioon paikallisessa päätöksenteossa. Esitämmekin päätöksenteon lykkäämistä kiinteistöjen myyntien osalta.

Kiinteistöjen myynti ja suurempi valinnanvapauden toteuttaminen kohdistuvat yhteiskunnan heikompiosaisten palveluihin.

Valinnanvapauden korostaminen kiinteistökauppojen yhteydessä on myös kyseenalaista. Mahdollistavatko valinnanvapaus ja myydyt kiinteistöt vain yksittäisten isojen palvelutuottajien toiminnan alueella?

Kuntien halukkuudella myydä kiinteistöjä on suuri vaikutus myös henkilöstöön. Tilanne on luonut epävarmuutta tulevaisuudesta, jopa pelkoa työpaikkojen pysymisestä.

Suunnitelmilla on myös vaikutusta osaavan henkilöstön pysyvyyteen ja saatavuuteen Etelä-Karjalassa. Epävarmuutta lisäävät erityisesti palvelussuhteen ehtojen muutokset työnantajan ja työehtosopimuksen vaihtuessa.

Pelkäämmekin sitä, että näiden toimien kustannukset maksatetaan nyt Eksoten palveluksessa olevilla työntekijöillä.

Anssi Lepistö, pääluottamusmies,Lappeenrannan seudun JHL ry

Niina Eerola, pääluottamusmies, JUKO ry

Jari Hartman, pääluottamusmies, JUKO ry

Mari Soininen, pääluottamusmies, Jyty EKSOTE Lappeenranta ry ja Jyty Lappeenranta ry

Paul Kojo, pääluottamusmies, Superin Imatran ao 711

Taina Niemenmaa, pääluottamusmies, Superin Lappeenrannan ao 714

Leni Kuukka, pääluottamusmies, Superin Lappeenrannan ympäristön ao 715,

Mervi Löppönen, pääluottamusmies, Superin Rautjärvi Ruokolahti ao 716 ja Parikkalan ao 503

Anne Saikko, puheenjohtaja, Tehyn Eksoten ammattiosasto 450