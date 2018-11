Luumäen veroprosentit säilyvät ennallaan

Luumäen kunnan veroprosentteihin ei ole tulossa ensi vuonna korotuksia. Kunnanhallitus esittää valtuustolle niin tulo- kuin kiinteistöveroprosenttien pitämistä entisellä tasolla.

Luumäen tuloveroprosentti on tällä hetkellä 20,5. Prosenttia korotettiin viime vuonna 19,75 prosentista nykyiseen.

Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti on 0,45, ja muun kuin vakituisen 1. Yleinen kiinteistövero on 0,95 prosenttia. Yleishyödylliset yhteisöt eivät maksa kiinteistöveroa.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa maanantaisessa kokouksessaan.