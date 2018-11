Ikääntynyt voi saada liikunnalla parempia elinvuosia

Kansalaisopiston syksyn ikääntyneiden kuntoliikunta -kurssille Taavetti-hallin saliin oli kerääntynyt viime maanantaina 16 osallistujaa.

Yksi heistä oli Marja Koski, joka kertoi tulleensa paikalle, koska koki että jotain pitää tehdä eläkkeelle jäämisen jälkeen.

Kosken tavoite on käydä jokaisella kurssin liikuntatunnilla. Lisäksi hän harrastaa lavatansseja, kuntosalia ja vesijumppaa.

Eero Lehikoinen oli tullut tunnille vaimonsa kanssa, koska halusi muutakin liikuntaa kuin kävelyä ja ammattitaitoinen vetäjän vuoksi.

Hän kertoi sauvakävelevänsä joka päivä 10 kilometriä ja käyvänsä ryhmäliikunnassa joka viikko.

— Lisäksi käyn keskiviikkoisin allasjumpassa ja uimahallissa melko säännöllisesti.

Tunnin ohjaaja oli fysioterapeutti Tiina Vilkuna.

Tunti alkoi alkuverryttelyllä, minkä jälkeen Vilkuna jakoi kuminauhoja tunnin ajaksi lainaan.

Varsinainen jumppa koostui yksinkertaisista liikkeistä, joihin kuminauha lisää vastusta. Ensimmäisessä liikkeessä esimerkiksi käveltiin sivuttain kuminauha jalkojen ympärillä.

Välillä Vilkuna kiersi opastamassa liikkeissä yksittäisiä osallistujia.

— Huomenna varmaan tuntee, mitä on tehnyt, Vilkuna sanoi ryhmälle ja kannusti heitä hankkimaan kuminauhoja liikuntakäyttöön.

Tunti päättyi venyttelyyn.

Vilkunan mukaan ikäihmisen tulisi liikkua mahdollisimman monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja kokeillen ja omat rajoitteet huomioon ottaen.

Kerran viikossa liikkuminen on Vilkunan mukaan vähimmäismäärä ikääntyvälle. Ihanne on kaksi tai kolme kertaa viikossa.

Vilkunan tavoite on, että hänen liikuntatunneillaan osallistujat kerryttäisivät ajatusten ja liikkeiden tietopankkia kotona liikkumista varten. Hän motivoi ohjattaviaan kertomalla, mikä on heidän tekemiensä liikkeiden tarkoitus.

Terveyden asiantuntijoilla on yleinen konsensus, että nuorena tulisi liikkua, jotta vanhana voisi paremmin. Vilkunan mukaan liikunnan aloittaminen ei silti ole ikinä liian myöhäistä.

— Tulevat elinvuodet, vaikka vain yhden, voi tehdä liikunnan avulla paremmaksi, Vilkuna sanoo.

