Kilpailumahdollisuus jätteistä jumittaa Taavetin biokaasuhanketta—Doranova pelkää raaka-ainekilpailua Etelä-Karjalassa

Yksityistä biokaasulaitosta Taavettiin kaavaileva Doranova Oy odottaa, mihin asentoihin nopat jäterintamalla pyörähtävät.

Investointipäätöksen edessä on vielä avoimia kortteja. Yksi odotettava asia on Työ- ja elinkeinoministeriön päätös yhtiön tekemästä energiatukihakemuksesta. Siihen odotetaan selvyyttä vuodenvaihteen tienoilla.

Toinen avoin kortti on Etelä-Karjalan Jätehuollon laitoshanke, jossa Joutsenon Kukkuroinmäkeen rakennetaan biokaasulaitos. Yhtiö ei ole toistaiseksi kertonut yhteistyökumppanin nimeä.

Etelä-Karjalan Jätehuollon ratkaisut ohjaavat myös Doranovan päätöksentekoa Taavetin laitoksen suhteen, sanoo Doranovan toimitusjohtaja Antti Myllärinen.

— Onko Kukkuroinmäen laitos Etelä-Karjalan jätehuollon operoima laitos, vai tuleeko sinne joku muu operaattori?

Kyse on kilpailusta raaka-aineen suhteen. Ylikunnallisella toimijalla, eli jätehuoltoyhtiöllä on lakiperusteinen velvoite kerätä yksityistalouksien biojätteitä, kun taas yksityiset operaattorit käyttävät raaka-aineenaan pääasiassa kauppojen ja elintarviketeollisuuden jätteitä.

— Jos Kukkuroinmäkeen tulee yksityinen toimija, se vaikuttaa päätöksentekoomme. Jätteille olisi silloin liikaa jakajia.

Doranovan biokaasulaitosta on suunniteltu ruokittavaksi lähialueiden jätteillä. Hankintaympyrän säde on 50—100 kilometriä Taavetista.

