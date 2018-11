Akvarellimaalauksen harrastaja pukee paperinukkensa historiallisiin asuihin

Sirpa Tuokko, olet eläkkeellä oleva kotkalainen perushoitaja, joka on syntynyt ja varttunut Luumäellä. Nyt Taavetin kirjastolla on paperinukkejesi näyttely. Mikä sinua kiinnostaa niissä?

— Paperinukeissa kiinnostaa se, että olen lapsena leikkinyt niillä, niiden koristeellisuus ja maalaamiini pukuihin liittyvä historia. Niiden tekeminen on hyvää ajanvietettä. Yhtä nukkea maalaa kaksi—kolme tuntia, joskus enemmänkin.

Milloin aloitit nykyisen paperinukkeharrastuksesi?

— Aloin taas maalata paperinukkeja työurani lopussa. Sain innoituksen maalata historiallisia ylimystön pukuja, kun näin eurooppalaisissa museoissa vanhoja pukuja ja maalauksia niistä.

Olivatko paperinuket suosittuja lapsuudessasi?

— Ne olivat yhtä yleisiä kuin Barbie-nuket nykyään. Barbiet tulivat silloin 1960-luvulla lapsuudessani. Olen itse 65-vuotias; ikäiseni ja minua vanhemmat naiset kertovat usein leikkineensä paperinukeilla lapsena.

— Kaupoissa oli lapsuudessani myynnissä paperinukkeja, mutta minulla ei ollut yhtään ostettua nukkea. Tein paperinukkeni itse ja minusta ne olivat hienoja.

Mitä arvelet, miksi paperinuket eivät ole enää lasten suosiossa?

— Sen takia, kun kehitettiin ihmismäisempiä nukkeja.

— Lapsenlapseni eivät ole ottaneet paperinukkeja omakseen, vaikka olen tarjonnut niitä heille. Nykyään on vanhanaikaisista paperinukeista johdettuja väritettäviä nukkeja, mutta välillä paperinuket olivat kokonaan poissa.

Paperinukkeja ja pukuloistoa -näyttely

Näyttelyyn pääsee tutustumaan Luumäen kunnankirjastolla 20. joulukuuta asti kirjaston aukioloaikoina.

Sirpa Tuokko on maalannut nukkejen puvut akvarellipaperille vesiväreillä ja sekatekniikalla.

Nukkejen puvut edustavat historiallisia aikakausia 1500—1950-luvuilta.

Näyttelyssä ovat mukana myös Suomen muinaispuvut.

Näyttelyssä on noin 120 nuken pukua kehyksissä ja noin 30 nukkea puettuna vitriinissä.

Lue lisää Sirpa Tuokon paperinukkeharrastuksesta torstaina 1.11.2018 ilmestyneestä Luumäen Lehdestä.