Lukijan mielipide: Ennustaminen on vaikea laji, mutta arvaamalla joskus onnistuu

Eduskunnassa äänet ovat tärkeät sote-uudistuksessa. Tuosta kirjoitin aikaisemmin ja epäilin kolmen kansanedustajan saattavan lipsua hallituksen joukoista.

Tämä on niin sekaista, ettei pysy mukana.

Maakuntavaalit olisi pitänyt olla viikonloppuna, vaan ei ollut. Keväällä pitäisi olla kuitenkin maakuntavaalit ja eduskuntavaalit. Eduskunnasta eivät hallituksen päätökset voi olla kiinni, sillä eduskunta hyväksyy komealla äänestystuloksella lain irtisanomislain muutoksesta, jota ei ole eduskunnalle annettu tänä päivänäkään.

Pari varmaa uutta on tullut vastustamaan uusia sote-lakeja. Pekka Puska (kesk.) on Vaasan sairaalan kannattaja, niin voi äänestää vastaan tai tyhjää. Markku Pakkanen (kesk.) äänestää vastaan, jos lääkärihelikopteri ei tule Utin kentälle, jossa nyt on kopteria jo monen moista, vain sairaala puuttuu.

Oman kylän tarpeet, pienetkin, huomioidaan entistä tarkemmin, kun vaalit lähestyy. Arvaan: Sote-uudistuksen tekee seuraava eduskunta.

Eksote on puun ja kuoren välissä.

Kustannukset nousevat Eksotessa ja tänä vuonna erikoissairaahoidon osa-alueella on niin sanottu nousupiikki.

Kysyn neuvoa, miten oikeita valintoja pitää tehdä, jotta säästöjä tulisi. Jätetäänkö vakavasti sairaat hoitamatta?

Sairastuvuus vaihtelee vuosittain. Vakavasti sairaiden hoidot lisääntyivät, vuonna 2017 oli 10 HUS-hoitoa. Uudet ohjeet miten tulee toimia, niin HUS-hoidossa reilut 50 tapausta.

Minä pidän ihmisen henkeä tärkeänä, silloin ei raha ole tärkeä. Hoidon hinta on siinä 450 000—1 200 000 euroa. Niiden, joille raha on tärkeä, sopii ilmoittaa vaikka hoitovaltakirjalla, etteivät itse tarvitse tätä kallista hoitoa. Kyllä sillä Eksoten talous oikenee. Älkää kuitenkaan lasten hoitoja torpatko, hoidetaan ne säästämisvimmasta huolimatta.

Kirjoittaja on Luumäen kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja (sd.) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) hallituksen jäsen.