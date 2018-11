Kolumni: Ilmassa on muutosta

Ainut mikä on pysyvää, on muutos. Muutos on välttämätöntä, jotta kehitystä tapahtuisi. Muutoksen tulee kuitenkin olla hallittua ja hyvin perusteltua, täten pitkälti yleisesti hyväksyttyä.

Sote- ja maakuntauudistuksetkin ovat Suomessa osoittautuneet valtaisiksi hankkeiksi, joiden valmistelut ovat olleet vaikeita. Asiantuntijoiden kuulemisen osuus on jäänyt heikoksi ja poliittiset vaihtokaupat ovat saaneet valtaa: maakuntien lukumäärä ja valinnanvapaus sotessa.

Huonot kompromissit tuottavat usein huonosti toimivia rakenteita ja tulevat myös kalliiksi. Palvelujen järjestäjä tulevaisuudessa on maakunta ja tuottajan roolissa on muun muassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote). Toivottavasti palveluketjut tulevat vahvistumaan eikä niitä pirstaloida valinnanvapauden nimissä.

Uhkakuvia tulevaisuuteen luo Eksoten talous, jonka menot ovat karkaamassa kuntien kantokyvyn ulottumattomiin. Palvelusopimusneuvottelut kunnissa ovat käynnistymässä ja palvelurakennetta arvioidaan tuleville vuosille. Näistä soten peruspalveluista haluamme pitää kiinni. Kuntalaisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tulee turvata, asuitpa kaupungissa tai pienessä kunnassa.

Palveluiden saatavuuteen kiinteästi liittyy matkustaminen, jonka suhteen emme varmasti koskaan olla samalla viivalla, mutta kohtuullisuus tulee saavuttaa. Tässä onkin suuri haaste, kuinka joukkoliikenne turvataan ja mielellään parannetaan. Tässä jyllää pitkälti markkinavoimat ja kannattamaton lakkautetaan herkästi.

Luumäen kunnan budjetinlaadinta vuodelle 2019 on myös täydessä käynnissä. Jokasyksyinen skenaario on jälleen esillä: verotulot eivät riitä kattamaan menoja ensi vuonnakaan. Nyt kuitenkin vallitsee ilmeinen yksimielisyys siitä, että teemme alijäämäisen talousarvion ja säilytämme kunnan palvelutason sekä veroprosentin ennallaan.

Käytämme vuosien varrella kasvatettuja puskureita. Alijäämää kattamaan ei tarvita velkarahaa, vaan se on katettua alijäämää. Mielestäni suunnitelma on oikeansuuntainen emmekä menetä kunnan vetovoimaisuutta.

Lopuksi vielä voi miettiä henkilökohtaisen elämän valintoja, joilla jokainen voi vaikuttaa hiilijalanjälkeensä ja ilmastonmuuutokseen. Voimme tehdä kestävämpiä valintoja mm. kulutuksessa, ravinnossa, jätehuollossa, liikkumisessa, rakentamisessa, ympäristönsuojelussa, lämmmitysjärjestelmissä.

Tee oman elämäsi Plan B, koska meillä ei ole Planet B:tä.

Kirjoittaja on kunnanhallituksen toinen varapuheenjohtaja.