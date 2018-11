Luumäen vuoden yrittäjäksi valittiin Ville Tanskanen — yhden miehen yritys on tarjonnut kirjanpitopalveluita pian 20 vuotta

Ville Tanskasen tilitoimisto Talous Vista täyttää joulukuussa pyöreitä. Yritys saavuttaa 20 vuoden iän, mutta jo sitä ennen tulossa on toinen merkkipaalu.

Tanskanen on Luumäen vuoden yrittäjä, valinnan takana on Luumäen yrittäjäyhdistys.

Talous Vista tarjoaa asiakkaille muun muassa laskentatointa, kirjanpitoa, ja veroneuvontaa.

— Suuri osa asiakkaista on paikkakunnalta, vaikka osa on kauempaakin. Asiakaskuntaa voi luonnehtia laajaksi, Tanskanen sanoo.

Joukossa on erikokoisia yrityksiä toiminimistä Oy-tasolle, mutta myös yhdistyksiä, urheiluseuroja ja esimerkiksi tienhoitokuntia. Laajat ovat myös asiakasyritysten toimialat, mutta yhteen toimialaan on vedetty rajaus.

— Maa- ja metsätalousasiakkaita minulla ei ole. Se on niin oma maailmansa, että en ole nähnyt järkeväksi paneutua siihen.

Kyse on yhden miehen yrityksestä, joka on tietoinen valinta.

— Töitä on kysytty enemmän, kuin pystyn tekemään, mutta yksinään toimiminen antaa enemmän vapautta. En myöskään ole vastuussa muiden palkkalistoilla olevien työpaikoista.

Vuosittainen liikevaihto asettuu 50 000—60 000 euron haarukkaan.

— Sen verran, että saa pidettyä itsensä ja perheen leivässä.

Tanskasen mukaan Luumäen tilitoimistot eivät kilpaile keskenään.

— Uskon, että jokaiselle riittää töitä. Olen yrittänyt ohjata asiakkaita toisille, jos en ole itse ehtinyt.

Itse työ ei ole parissa vuosikymmenessä muuttunut merkittävästi, eikä Tanskanen odota perusasioiden alalla muuttuvan tulevaisuudessakaan. Itsensä kouluttaminen ja ajan hermoilla pysyminen on kuitenkin tärkeää.

— Esimerkiksi verotus muuttuu jatkuvasti, ja neuvonnan osuus onkin kasvanut.

Digitalisation on arvioitu muuttavan alaa tulevaisuudessa. Tanskasen mukaan osa asioista on helpompi hoitaa digitaalisesti, osa on taas sujuvampaa paperitse.

Hän itse, kuten myös valtaosa asiakkaista, luottaa kuitenkin paperisiin tositteisiin.

— Digitalisaatio tulee muuttamaan alaa, mutta se koskettaa pääasiassa suurempia yrityksiä.

Tanskanen seuraa Luumäkeä paitsi tilitoimiston, myös kunnanvaltuutetun asemasta. Miehellä on menossa seitsemäs kausi valtuustossa kokoomuksen kirjoilla.

Hän näkee Luumäen paikaksi, missä on hyvät mahdollisuudet toimia yrittäjänä. Ongelmat pk-sektorilla ovat samat kuin valtakunnan tasollakin. Yrittäjät vanhenevat, ja jatkajista on pulaa.

— Kaikkiin yrityksiin ei ole jatkajia tulossa.

Itse yritysten määrää kunnassa hän pitää vakaana, eikä suuria heilahteluja ole.

— Liikettä tapahtuu aina. Uusia tulee ja vanhoja lähtee. Vaihtuvuus ei ole kuitenkaan ole suurta.

Luumäen vuoden yrittäjä kokee Luumäen palvelujen olevan tasapainossa kunnan kokoon nähden. Jos jotain ei kotikylältä saa, hyvät liikenneyhteydet vievät palvelun äärelle.

— Kyllä Luumäki on hyvä paikka, kun olen täällä koko ikäni asunut.

Ville Tanskanen

Talous Vistan yrittäjä.

48-vuotias.

Koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, valmistunut myös julkishallinnon merkonomiksi.

Perheessä vaimo ja kaksi lasta.

Harrastaa yhteiskunnallista vaikuttamista (kunnanvaltuutettu), vapaa-aika menee pitkälle lasten harrastusten parissa.