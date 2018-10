Halloween-kurpitsoita vai hautakynttilöitä — kumpi sopii paremmin sinun tapoihisi?

Pyhäinpäivä on kristillinen pyhimysten, marttyyrien ja vainajien muistopäivä, jota vietettiin alun perin 1. marraskuuta. Päivän vietto on Suomessa vakiintunut lauantaille ja tänä vuonna pyhäinpäivää vietetään 3. marraskuuta. Päivän perinteisiin kuuluu kynttilöiden vieminen läheisten haudoille tai kynttilän sytyttäminen kotona kuolleiden muistoksi.

Suomeen on 2000-luvulla rantautunut myös anglosaksinen halloween-perinne. Pyhäinpäivän aattoon 31. lokakuuta sijoittuvan juhlan tunnus on kurpitsalyhty ja halloweeniin liittyvät myös vainajat, aaveet, vampyyrit, noidat ja mustat kissat. Yhdysvalloista on lähtöisin tapa, jossa lapset pukeutuvat kummitus- tai muihin naamiaisasuihin ja kulkevat ovelta ovelle vaatimassa makeisia sanoen ”karkki vai kepponen”? Jos makeisia ei tule, asukas voi joutua kepposen kohteeksi.

Kumpaa juhlaa sinä vietät, halloweenia vai pyhäinpäivää? Vastaa viikon kysymykseen ja kerro, ovatko juhlat mielestäsi ristiriidassa keskenään vai voiko niitä viettää rinta rinnan? Koristeletko sinä kotisi halloween-juhlaan vai poltatko mieluummin kynttilää läheisiä muistellen? Etkö kenties piittaa kummastakaan perinteestä?

Vietätkö halloweenia vai pyhäinpäivää? Halloweenia

Pyhäinpäivää Näytä tulokset