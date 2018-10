Maksuton toinen aste ei olisi pelkkää luksusta

Edellisviikon keskiviikkona, 10. päivä lokakuuta, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori julkaisi esityksensä Helsingin ensi vuoden budjetiksi.

Esitys vaatii vielä vahvistuksen Helsingin kaupunginvaltuustolta. Esityksessä korostetaan kasvatusta ja koulutusta, jonka budjettia kasvatetaan 42 miljoonalla eurolla.

Olin tietysti ilahtunut siitä, että koulutusta pidetään tärkeänä, mutta sitten heräsin kysymykseen siitä, mihin rahat käytetään.

Helsinki haluaa pyrkiä maksuttomaan toisen asteen koulutukseen. Samalla kuitenkin kurssien tarjontaa vähennetään, minkä seurauksena ryhmäkoot kasvavat entisestään. Koulussani kärsitään jo nyt siitä, kun tuoleja ei riitä kaikille ja kursseista pitää kilpailla.

Helsingissä ei ole epätavallista, että yhdellä kurssilla on 40 opiskelijaa. Keskittymiskyky laskee huimasti, kun äänessä on kymmenien opiskelijoiden puliseva joukko.

Maksuton toisen asteen koulutus kuulostaa houkuttelevalta, mutta käytännössä se tarkoittaisi sitä, että opiskelijoilla olisi käytössään vanhan opetussuunnitelman kirjoja, kun kaupungilla ei olisi varaa kustantaa uusia. Tietokoneet olisivat kierrätettyjä kirjojen tavoin ja toimintakyvyltään kyseenalaisia.

Ammattikoulutuksen maksuttomuus tarkoittaisi opettajien irtisanomista, jolloin opetus vähenisi ja työssäoppiminen lisääntyisi. Käytännön opiskelu on tietenkin tärkeää, mutta ilman teoriaa ei voi siirtää oppimaansa käytäntöön. Ammattiopistojen kustannuksia on leikattu aikaisemminkin, ja se on johtanut puolivalmiisiin työntekijöihin.

Kun muualla Suomessa leviäisi tieto Helsingin toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta, muuttoliike pääkaupunkiseudulle kasvaisi. Syrjäkylät syrjäytyisivät entisestään, niiden palvelut vähenisivät ja palveluiden ylläpito vaikeutuisi.

Lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien opiskelijajärjestöt suhtautuvat päätökseen positiivisesti ja toivovat maksuttomasta toisesta asteesta maanlaajuista. Maksuton toisen asteen koulutus Helsingissä lisäisi painetta maksuttomuuteen myös Luumäellä.

Samaan aikaan Helsingissä koulujen keskiarvorajat nousisivat edelleen, vaikka ne ovat jo nyt muuta Suomea korkeammalla.

Alkuperäisten helsinkiläisten olisi aiempaa vaikeampaa päästä omiin kouluihinsa. Maksuton toinen aste ei ehkä myötäilisikään haavekuvia.

Mielestäni rahat voisi käyttää paremminkin. Maksutonta toisen asteen koulutusta voisi tarjota vain sitä tarvitseville. Silloin rahaa säästyisi siihen tärkeämpään eli laadukkaampaan ja toimivampaan koulutukseen. Kursseja olisi enemmän, luokassa olisi rauhallista, ja opettaja voisi opettaa yksilöitä lauman sijaan.

Kirjoittaja on luumäkeläislähtöinen lukiolainen.