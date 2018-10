Vuokra-asuntojen isännöinti siirtyy yksityisiin käsiin

Luumäki ulkoistaa vuokra-asuntojen isännöinti- ja hallinnointitehtävät. Tähän asti kunnan täysmääräisesti omistaman tytäryhtiön Kiinteistö Oy Luumäen Vallisepän hallinnollisista palveluista on vastannut kunnan asuntotoimi. Ensi vuodenvaihteesta lähtien tehtävää hoitaa Luumäen isännöintipiste Oy.

Käytännössä samat henkilöt jatkavat toimintaa, sillä asuntotoimiston asuntosihteeri Veera Heikkilä ja vuokrasihteeri Leena Äijälä pyörittävät myös Luumäen isännöintipistettä.

Kaksikko on irtisanoutunut työtehtävistään Luumäen kunnan palveluksessa.

— Sopimuksen mukaan kaikki työt ostetaan jatkossa firmalta, kunnanjohtaja Anne Ukkonen sanoo.

Tähän asti toiminut malli on ollut joissain tilanteissa hankala erityisesti ulospäin.

— Samat henkilöt ovat tehneet töitä kunnalle ja yksityiselle sektorille.

Muutoksella pyritään selkeyttämään toimintaa. Isännöintitoimintojen uudelleenorganisointia on mietitty jo useamman vuoden ajan.

Kunnan ja Luumäen isännöintipisteen sopimus on määräaikainen ja kestoltaan vuoden pituinen. Isännöinti- ja hallinnointitehtävät kilpailutetaan vuoden päästä.

Veera Heikkilä ja Leena Äijälä odottavat jo vuodenvaihdetta. Naiset ovat lähdössä innokkaasti hoitamaan vuokra-asuntojen isännöintitehtäviä yrittäjäpohjalta.

— Tämä on meidän tahtotilamme ja lähdemme tähän enemmän kuin innolla, Heikkilä sanoo.

Myös he kokevat, että palvelua on helpompi tarjota kun kaikki toiminnot tapahtuvat yhden yrittäjän sateenvarjon alla.

— Työt on helpompi organisoida, kun ei ole montaa työnantajaa.

He katsovat jo vuoden sopimuksen taakse, eli suunnitelmissa on osallistua tarjouskilpailuun, kun toiminnot kilpailutetaan vuoden kuluttua.

— Onhan tämä uskalias hyppy, mutta luotto itseemme on kova, Äijälä sanoo.

Ainakin osa asuntoasioiden yhteystiedoista tulee muuttumaan vuodenvaihteessa. Asiakkaille tiedotetaan muutoksista loppuvuoden aikana.

Kunnan tekninen johtaja Erik Forstén luonnehtii ensi vuotta harjoitusvuodeksi, jonka aikana selvitetään, mitä kaikkia asioita tulee ottaa huomioon ulkoistuksen myötä.

— Hankintalain kynnysarvot muuttuivat, ja pystymme tekemään järkevästi vuoden määräaikaisen sopimuksen. Nyt kartoitamme, mitä asioita pitää ottaa kilpailutusvaiheessa huomioon. Näen tämän investointina tulevaan, jotta saamme hyvän kilpailutuksen järjestettyä, Forstén sanoo.

Hänen mukaansa jatkossa sopimuksesta pyritään tekemään useamman vuoden mittainen.

Kaikkia tehtäviä ei kuitenkaan yksityiselle toimijalle voi siirtää. Kunta huolehtii jatkossakin tietyistä viranomaispalveluista, kuten vuokranmäärittelystä ja asukasvalintojen valvonnasta.

Käytännössä viranomaispalveluista vastaa Forstén.

Luumäen kunnalla on 328 vuokra-asuntoa. Ne sijaitsevat Taavetissa ja Jurvalan—Risulahden alueilla.

Asunnoista hieman yli puolet on Vallisepän omistuksessa ja loput Luumäen kunnan suorassa omistuksessa.

Omistusta on siirretty vuosien varrella kunnalta Vallisepälle. Pääasiallinen linjaus on ollut, että kunta on korjauttanut taloja ennen Vallisepälle siirtoa.

Asunnot ovat Forsténin mukaan pääsääntöisesti hyvässä kunnossa.

— Säilytettävissä taloissa ei ole suuria remonttitarpeita. Sitten on taloja, joihin ei ole pitkällä aikavälillä suunniteltu remontteja, kuten Patteritie.

Rakennuksia odottaa jollain aikavälillä purkaminen.