Saatko ajan lääkärille riittävän nopeasti?

Hoitoonpääsy on elokuun lopun tilanteen mukaan parantunut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella. Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsee Etelä-Karjalassa keskimäärin 23 päivässä, mikä on nopeinta koko Suomessa. Myös kiireetön hoitoonpääsy terveys- ja hyvinvointiasemille on parantunut.

Luumäen hyvinvointiasemalla kiireettömän lääkäriajan sai elokuun lopussa 15 päivän päähän. Hammaslääkärin aikaa joutui odottamaan 18 päivää. Hoitajille aikoja sai muutamassa päivässä.

Koetko sinä pääseväsi lääkärinhoitoon riittävän nopeasti? Vastaa viikon kysymykseen ja kerro ajatuksiasi ja kokemuksiasi.

Lue tarkemmin aiheesta 18. lokakuuta Luumäen Lehdestä.

Pääsetkö lääkärinhoitoon riittävän nopeasti? Kyllä.

Ei. Näytä tulokset