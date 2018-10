Kannuskosken koulun myynnissä aikalisä

Luumäen kunnanhallitus hylkäsi maanantaisessa kokouksessaan ostotarjoukset Kannuskosken koulukiinteistöstä.

Kiinteistö oli myynnissä nettihuutokaupassa ja korkein saatu tarjous oli 19 000 euroa.

Syynä hylkäämiseen oli mittavat alaskirjaukset, jotka kiinteistöstä olisi täytynyt tehdä 19 000 euron kauppahinnalla. Kohteen tasearvo on noin 58 500 euroa, joten myynti olisi tuonut noin 39 500 euron miinuksen kunnan muutenkin alijäämäiseen tilinpäätökseen.

Rakennuksen ylläpito puolestaan rasittaa kunnan taloutta noin 20 000 eurolla vuodessa, jonka lisäksi kiinteistön poistoarvo on noin 6 000 euroa vuodessa.

Noin hehtaarin kokoisella tontilla on kolme 1900-luvun alkupuolella rakennettua rakennusta, joista kahdessa on öljylämmitys. Kunnan järjestämä toiminta kiinteistössä päättyi alkukesällä 2018.