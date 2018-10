Entistä useampaa autoa ajaa seniorikansalainen

Suomen autokanta vanhenee, mutta samalla jalkaa vanhenevat myös autoilijat.

Suomen noin 3,7 miljoonasta ajokortista yli 65-vuotiailla niitä on noin 761 000. Prosentuaalisesti määrä on noin 20,5 prosenttia autoilijoista.

Väestön vanhentuessa ajokortillisten iäkkäiden osuus kasvaa. Merkittävä syy kasvuun on, että entistä iäkkäämmät ovat terveitä ja sekä haluavat, että pystyvät jatkamaan liikkumista omalla autolla.

Luumäkeläisen Kalervo Alarin ajot ovat pääasiassa pientä paikallisajoa kodin ja Taavetin väliä.

— Kauppakassiajoa, hän luonnehtii.

Autoilusta miehellä löytyy kokemusta. Hän on autoillut yli 50 vuotta. Ikää Alarille tulee pian mittariin 85 vuotta.

Liikenneturvan kouluttaja Veijo Suomela jakoi maanantaina vinkkejä ja oppia Liikenneturvan nimissä siitä, kuinka ikääntyminen on syytä ottaa huomioon autoillessa.

Pitkän linjan liikennekouluttaja totesi Palvelukeskus Mäntykotiin kerääntyneille autoilijoille, että ikäautoilijoiden reagointi on hitaampaa, mutta toisaalta riskejä ja huonoja olosuhteita kartetaan.

Oman hyvinvoinnin terveyden ja liikkumisen ylläpito on ensiarvoisen tärkeää. Niin ratin takana kuin jalankin liikkuessa.

— Lihaskunnosta, tasapainosta ja motoriikasta on pidettävä huoli. Autoilu vaatii huolellisuutta ja pään pitää kääntyä risteyksissä.