Makaronivelli hupeni lautasilta – Taavetin koulujen tämän viikon ruokalistalla on ruokia eri vuosikymmeniltä, maksutonta kouluruokaa on tarjottu 70 vuoden ajan

Safkasalissa on hyörinää. Taavetin koulun oppilaat jonottavat linjastolla ja keräilevät tarjottimelleen päivän aterian.

Tarjolla on makaronivelliä, 1960-luvulla tavanomaista kouluruokaa.

— Ei näytä hyvältä eikä tuoksu hyvältä, neljäsluokkalainen Helmi Taalikka tuomitsee päivän ruuan. Hänen lautaselleen päätyy täsmälleen kaksi makaronia ja tilkka lientä.

— Maistan ensin, hän selittää.

Palanpainikkeeksi hän voitelee leivän ja nappaa raa’an porkkanatikun.

— Koulussa tarjotaan liikaa kasviksia, etenkin kypsiä, hän nyrpistää nenäänsä.

Hetken kuluttua Helmi on linjastolla santsaamassa. Tällä kertaa lautaselle päätyy reilu annos velliä. Se olikin odotuksista poiketen hyvää.

Makaronivelli saa muiltakin koululaisilta vuolasta kiitosta.

— Ihan superhyvää!

— Tosi hyvää!

Kakkosluokkalaisten tyttöjen pöydässä kaikki nyökyttävät tyhjenevien lautasten äärellä. Naapuripöydän pojat yhtyvät kiitokseen.

Sekä makaronivelli että Safkasali liittyvät maksuttoman kouluruoan 70-vuotisjuhlavuoteen, jota vietetään tällä viikolla Luumäen kouluissa.

Taavetin koulun oppilaat saivat keksiä nimen ruokasalilleen. Safkasali voitti niukasti Sapuskasalin, Ruokamaailman, Makumaailman ja Ruokapysäkin.

Viikon ruokalistalta löytyy tyypillistä kouluruokaa eri vuosikymmeniltä. Makaronivelli oli oppilaiden itsensä äänestämä ruoka. Se peittosi selvästi kilpakumppaninsa kesäkeiton ja kaalikeiton.

Juhlaviikko aloitettiin 1950-luvulle tyypillisellä ohrauunipuurolla, joka sai seurakseen mehukeiton. Sitäkin koululaiset yltyvät kehumaan. Puuro on tuttua ruokaa myös kotoa.

— Söin eilen iltapalaksikin puuroa, kakkosluokkalainen Oona Pennanen kertoo.

Keskiviikon listalla oli 1970-luvun ruokana hernekeittoa ja perjantaina on luvassa jauhelihapataa 1990-luvulta. Tänään torstaina on tarjolla juhla-ateria: aurinkoista uunilohta sitruunaisen kastikkeen kera, tavallista monipuolisempi salaatti, kauraruissydän ja jälkiruuaksi omenapiirakkaa.

Kotitalousopettaja Tuija Reinilä kertoo, että viikon antimet valittiin oppilaiden vanhemmille ja isovanhemmille tehdyn kyselyn perusteella. Kyselystä paljastuivat myös inhokit kautta aikojen.

— Tillilihaa, silakkalaatikkoa ja maksaa emme tarkoituksella tuoneet tarjolle, Reinilä naurahtaa.

Kouluateriat koostetaan siten, että kansalliset ruokasuositukset täyttyvät jokaisella aterialla.

— Valitettavasti emme voi päättää, mitä lautasille päätyy, Reinilä pahoittelee.

Yritystä ei puutu. Linjaston päässä tai kuvana seinällä on usein mallilautanen, jolle on koostettu antimista oikeaoppinen, ravitseva ateria.

Soile Tankka

FAKTA

Ateria maksaa kolme euroa

Luumäen kouluissa ja päiväkodeissa tarjotaan samaa ruokaa.

Yhden aterian hinta on kolme euroa. Yhden aterian raaka-aineet maksavat 80 senttiä.

Tarjolla on mahdollisuuksien mukaan paikallisten tuottajien tuotteita. Esimerkiksi pehmeät leivät hankitaan Satun Makioilta.

Taavetin koulun 2a-luokan tytöt kehuivat yksissä suin makaronivelliä hyväksi. Vain yksi, Nella Parkko (toinen vasemmalta), oli maistanut ruokaa aiemminkin, mammallaan. Tytöt koostivat ateriansa mallilautasen mukaisiksi, kasviksineen ja leipineen.