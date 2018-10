Tulevatko jouluun liittyvät tavarat liian aikaisin kauppojen hyllyille?

Jouluun on vielä yli kaksi kuukautta aikaa, mutta kaupat varustautuvat jo täyttä häkää joulusesonkiin. Hyllyjen täytteeksi on tuotu joulusuklaita ja muuta jouluista tavaraa, vaikka päivisin on vielä reilusti lämpöasteita eikä talvi näytä saapuvan.

Alkaako joululumyynti mielestäsi liian aikaisin vai kuulutko enemmänkin siihen ihmisryhmään, joka aloittaa jouluvalmistelut ja lahjahankinnat hyvissä ajoin? Ärsyttävätkö joululaulut kauan ennen itse juhlaa vai saatko niistä paremminkin hyvän ja juhlavan mielen?

