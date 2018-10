Seurakuntavaalit – ketä kiinnostaa?

Vielä edellisten seurakuntavaalien aikaan, ihmettelin, että joissain seurakunnissa oli sopuvaali. Ei meillä koskaan. Ja nyt meilläkin ruvettiin puhumaan sopuvaaleista.

Ennen niin aktiivisesti ehdokaslistoja koonneet puolueet keräsivätkin omat ehdokkaansa yhdelle listalle. Puolueet eivät ole ennenkään esiintyneet puolueina seurakuntavaaleissa. On ollut ”Elävä seurakunta” ja ”Seurakunta eläväksi” tai jotakin muuta samantapaista.

Pienellä paikkakunnalla ehdokkaista pystyi kuitenkin päättelemään, minkä puolueen lista nimen taakse kätkeytyi.

Yksi yhteinen lista seurakuntavaaleissa ei ole paha asia. Ikävää vain on se, että ehdokkaita ei ole oikein valittavaksi. Pelkään pahoin, että ehdokaslista, josta vaalin jälkeen vain kaksi jää varajäseniksi, ei innosta liiemmin äänestämään. Itselläni kävi jo mielessä ajatus, että jätän ensi kertaa äänestämättä.

Valtuusto ensimmäisessä kokouksessaan valitsee kirkkoneuvostoon yhdeksän jäsentä. Ennen eri listojen äänimäärät ratkaisivat, montako neuvoston jäsentä kustakin ryhmästä tuli. Nyt odottaisin äänimäärän olevan oleellinen valintaperuste neuvoston jäsenyydelle. Sehän on suora kannatus äänestäjiltä.

Yleinen seurakunnan rivijäsenen ajatus lienee, ettei se niin väliä ketä siellä valtuustossa on. Ei seurakunnan asiat minua kiinnosta. Mutta annas olla, kun hautainhoidon hintoja nostetaan tai hautausmaalla muutetaan hoitokäytänteitä. Aina löytyy mielipiteitä haravointitalkoista, Osviitasta ja kiinteistöjen kunnosta.

Kirkkoneuvoston tehtävä on johtaa seurakunnan toimintaa, hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta, sekä valvoa seurakunnan etua. Kirkkovaltuusto tekee päätökset, jotka neuvosto sille valmistelee.

Seurakunnassa on nyt meneillään suuri työntekijöiden valintaprosessi, jossa neuvosto on suuressa roolissa. Nykyisin on jo mahdollista, että kirkkovaltuusto tai kirkkoneuvosto valitsee kirkkoherran. Jää nähtäväksi, pääsemmekö vielä valitsemaan uutta kirkkoherraa suoralla vaalilla.

Valtuutetuilla on vielä tehtävä, joka jää usein huomiotta. Kirkkovaltuuston jäsenet äänestävät hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen maallikkojäsenet. Kirkolliskokous päättää suurista kirkon linjoista ja kirkkolaista.

Miltä mahtaisivat kirkolliskokous ja sen päätökset näyttää, jos jokainen seurakunnan äänivaltainen jäsen äänestäisi tänä syksynä oman seurakuntansa vaaleissa?

Haastan sinut lukijani äänestämään. Näytä kenet sinä haluat päättämään yhteisistä asioista. Muista kertoa hänelle myös, mitä sinä toivot seurakunnalta. Päättäjien on hyvä saada pohjaa päätöksilleen.

Haastan sinut myös harkitsemaan ehdokkuutta neljän vuoden päästä. Seurakunta ei tarvitse politikointia, vaan ihmisiä yhteisten asioiden hoitamiseen.

Kirjoittaja on Luumäen seurakunnan toimistosihteeri.