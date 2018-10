Hermanni Natunen K-ryhmän vuoden työnantajakauppias -kilpailun finaalissa

K-market Taavetin kauppias Hermanni Natunen on K-ryhmän vuoden työnantajakauppias -kilpailun finalisteissa.

Natusen valintaa finaalikolmikkoon perustellaan muun muassa seuraavin sanoin: Kauppa on Hermannin aikana muuttunut pirteämmäksi ja kaikki työntekijät vaikuttavat aidosti hyväntuulisilta. Hermanni myös kehuu henkilöstöään julkisesti. Hän ottaa asiakaskunnan toiveet huomioon, asiakkaat ovat ykkösiä. Huomioi myös palautteessaan työntekijät. Hermanni on saanut kaupan aivan uuteen lentoon. Myös henkilökunta nauttii työstään.

Ehdotuksia kilpailuun tuli kaikkiaan 1 469 kappaletta. Voittajat julkistetaan K-Team Päivillä Tampereella 3. marraskuuta.