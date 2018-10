Uusi paloasema on harppaus kohti nykyaikaa

Luumäen palomestari Lasse Vallentin luonnehtii tulevaa paloasemaa harppaukseksi nykyaikaan.

— Asema on suunniteltu kaiken sen tietämyksen, mitä meillä on, mukaan, hän sanoo.

Luvassa on pelastuslaitokselle ja ensihoidolle uudet ja toimivat tilat. Asemalle toteutetaan viisi kappaletta ajoneuvopaikkoja, joista yksi toimii pesupaikkana.

Muutos entiseen on suuri.

— Nyt autot pestään pihalla, tai hallissa, kun muut autot on ensin ajettu ulos hallista, Vallentin avaa käytäntöjä.

Itse rakennus on suunniteltu toiminnallisuutta korostaen. Kaikki pohjautuu kiertoon. Autot tulevat aseman pihaan ja lähtevät ulos eri liittymistä. Kierto ulottuu myös sisäiseen logistiikkaan.

— Tässä toteutetaan niin sanottua puhdas paloasema -teemaa. Autot tulevat hälytyksestä suoraan pesuun. Samaten likaiset vaatteet menevät pesuun, jaitse hallipuolella on vain puhdasta kalustoa ja vaatetusta.

Aiemmin aiheesta:

https://www.luumaenlehti.fi/2018/10/02/paloaseman-urakkasopimukset-allekirjoitettiin-tiistaina/

https://www.luumaenlehti.fi/2018/08/14/paloaseman-rakentaminen-starttaa-lokakuussa-urakasta-tuli-ennakoitua-kalliimpi/

https://www.luumaenlehti.fi/2017/12/16/paloaseman-rahoitusta-puitiin-valtuustossa-pitkalle-iltaan/