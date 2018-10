Luumäen Lehden verkkosivuilla ja painetussa lehdessä 4. lokakuuta julkaistussa seurakuntavaalien ehdokasluettelossa on virhe. Toisin kuin kerrottiin, Linda Kiviluoma ei ole uusi ehdokas, vaan hän on istunut kirkkovaltuustossa jo kaksi kautta. Hänen sukunimensä on vain vaihtunut Suokkaasta Kiviluomaksi.