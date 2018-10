KÃ¤ynnissÃ¤ 266 hirvenkaatoluvan kausi

Luumäen riistanhoitoyhdistyksen alueelle on haettu kaudelle 2018—2019 266 hirvenkaatolupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Määrä on laskenut 21 kappaletta viime vuodesta.

— Viime vuonna lupia jäi melko runsaasti käyttämättä, toteaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Pasi Laari.

Hän toivoo, että luvat käytettäisiin nyt mahdollisimman täysimääräisesti.

— Silloin hirvikannan koko olisi jahdin jälkeen kohdallaan, eli noin 2,5—3 hirveä tuhatta hehtaaria kohti.

Valkohäntäpeuran kaatolupia on 53. Määrä on noussut viime vuodesta 25 kappaleella. Lisäys on suoraa seurausta runsastuneesta peurakannasta.

Hirvenmetsästys voidaan aloittaa lauantaina 13.10. Pellolta vahtimalla hirviä on voinut metsästää jo syyskuun alusta lähtien. Jahti päättyy joulukuun lopussa, mutta joulukuun lopusta tammikuun 15. päivään asti hirviä voi metsästää ilman koiran apua.