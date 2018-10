Luumäen uuden paloaseman urakkasopimukset allekirjoitettiin tiistaina.

Itse rakentamisen on määrä alkaa lokakuun alussa, ja rakennus on määrä ottaa käyttöön syksyllä 2019.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 2,7 miljoonaa euroa.