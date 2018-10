Puskista ja puutarhasta

”Pyydän Teitä ryhtymään nopeisiin toimenpiteisiin asiassa, joka on askarruttanut minua erityisesti tänä kesänä. Olen sitä mieltä, että Luumäki antaa itsestään huonon kuvan matkailijoille ja muille vieraille. Täällä tuntuu vallitsevan välipitämättömyys ja aloitekyvyttömyys ympäristönhoidon suhteen. Tai sitten ei nähdä, mikä Luumäen todellinen kuva on.”

Näin herätteli luumäkeläinen kauppias Paavo Naumanen päättäjiä kirjeellään 4.8.1987 eli yli 30 vuotta sitten. Hän oli liittänyt kirjeeseensä valokuvia paikoista, jotka olivat hänen silmäänsä pistäneet. Kohteet olivat enimmäkseen Taavetista, joka nykyisin on kohentanut ja kohentamassa kuvaansa voimakkaasti.

Nyt kriittisen keskustelun kohteena ja silmätikkuna on Jurvalan alue, jonka halki Itsenäisyydentie kulkee ja jonka varren historiallisia kohteita markkinoidaan matkailijoille ja kulkijoille. Esteettisiä makuja on moneksi, mutta siisteyden vaatimuksesta ainakin voidaan olla yhtä mieltä. Kaukaa näkee hyvin, lähellä silmä tottuu helposti näkymiin.

Kotkaniemi puutarhoineen on saanut poikkeuksetta ylistäviä kommentteja. Se on pantu kuntoon valtion rahalla pitkällisen ja sitkeän väännön jälkeen. Oli onni, että puutarha saatiin sisältymään remonttiin, vaikka se oli alussa jäämässä sen ulkopuolelle. Puutarhan kunnostaminen on osoittanut, että kaunis ja hoidettu ympäristö vetoaa kävijöihin. Kävijät ovat hämmästelleet eniten Kotkaniemessä puutarhaa ja sieltä avautuvia näkymiä. Palaute on ollut poikkeuksetta myönteistä samoin kuin kommentit yleensä. Kiitoksia on tullut runsaasti, sillä kävijöitä on ollut lähes 15 000.

Puutarha on pyritty palauttamaan muotoon, jollainen se oli Ellen ja P.E. Svinhufvudin aikana. Siitä oli olemassa ilmavalokuvia. Lisäksi alueen kasvillisuudesta oli tehty kartoitus ja suvun jäseniä oli haastateltu ja heiltä oli saatu tietoa, mitä siellä oli kasvatettu. Presidenttiparin aikana Kotkaniemen puutarhaa hoitivat puutarhurit. Ellen valittaakin eräässä sota-aikana kirjoittamassaan kirjeessä, että puutarhan hoito alkaa käydä voimille, sillä työväkeä auttamaan on vaikea saada.

Puutarhan perustaminen vaatii rahaa ja hoitaminen sen lisäksi myös jatkuvaa työtä. Kotkaniemen puutarhaa hoitaa nyt sen urakoinut yritys, JP Stonemason. Sen työntekijät ovat usein paikalla kukkapenkkejä perkaamassa ja pintaan pyrkiviä lupiineja nyppimässä. Puutarha nimettiin jo viime vuonna itsenäisyyden juhlavuoden maisemateoksi Etelä-Karjalassa.

Hoitoa kaipaavat muutkin kuin julkiset rakennukset pihoineen ja erilaiset nähtävyydet. Luumäellä on jokunen vuosi sitten kartoitettu kylien maisemakohteita ja niiden hoitoon tulisi myös kiinnittää huomiota.

Puskittuminen alkaa olla maalaismaiseman pahin uhka. Luonto peittää ja valtaa tyhjilleen jääneiden talojen pihapiirit ja pellot, tienvarret ja rantanäkymät.

Maalaiskylän maisema ei ole enää sama kuin se oli silloin ennen, kun siellä oli elämää ja nuori väki sai huhkia päivällä heinäpellolla ja kokoontua illalla maitolaiturille toisten nuorten kanssa. Enää ei kylissä ole nuoria, ei maitolaitureita eikä ole näkynyt heinäseipäitäkään.

Kirjoittaja on Kotkaniemi-säätiön puheenjohtaja.