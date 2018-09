Hyvä mieli hoitaa sydäntä – Luumäen sydänyhdistyksen uusi puheenjohtaja Annikki Hyytiäinen liikkuu, nauraa ja tykkää siitä, mitä tekee

Annikki Hyytiäinen, otit vastaan Luumäen sydänyhdistyksen puheenjohtajan pestin. Miten päädyit tehtävään?

— Päädyin yhdistykseen Terttu Heimalan kutsusta syksyllä 2013. Olin aluksi retkivastaava ja lisäksi aloin vetää Kangasvarren koululla kuntosalia vanhemmalle väelle. Sitä olen jatkanut näihin päiviin asti. Nyt oli tarvetta puheenjohtajalle ja halusin ottaa osaltani vastuun kannettavaksi, tosin vain ensi kevääseen asti.

Miksi sydänyhdistykseen kannattaa kuulua tai liittyä jäseneksi?

— Kukapa ei haluaisi pitää huolta ainokaisesta sydämestään? Yhdistyksen kautta tulee valtavasti tietoa, joka muuttuu henkilökohtaisessa elämässä taidoksi. Uutta tutkimustietoa tulee kaiken aikaa. Jäsenten saama Sydän-lehti on hyvä lehti, jossa kerrotaan, miten ihmiset ovat sydämensä kanssa selvinneet ja miten he ovat saaneet apua sairastuttuaan. Myös vertaistukea on tarjolla eri muodoissaan.

— Oma sydämeni on erinomaisessa kunnossa, niin sanoo kardiologi. Sydänyhdistykseen kannattaakin liittyä jo silloin, kun on terve juuri kaiken sen tiedon ja taidon takia, jota on saatavilla.

Minkälaista toimintaa yhdistyksessä on tarjolla?

— Meillä on erilaista stressinpoistoa ja hyvän mielen viritystä sydänkerhoissa ja Tulppa-ryhmissä kuin myös vesijumpassa ja kuntosalilla. Järjestämme verenpaineen ja kolesterolin mittauksia. Tarjolla on erinomaisia luentoja, usein yhteistyössä Eläkeliiton Luumäen yhdistyksen kanssa. Ja sitten meillä on mahtava Sydänviikko, jolloin ohjelmaa ja valistusta on jokaiselle viikonpäivälle. Kohderyhminä ovat koululaiset, lapsiperheet, työikäiset ja eläkeläiset — kaikki saavat kyllä jotakin.

Miten huolehdit omasta sydänterveydestäsi?

— Liikun, nauran ja tykkään siitä, mitä teen, joka päivä. Syön terveellisesti, mutta sallin kyllä herkuttelunkin. Nukun riittävästi. Pysähdyn joka päivä pieneksi hetkeksi ja yritän nähdä kaikkea kaunista sekä tiedostaa, mitä hyvää omassa elämässä on. Pieniä ihmeitä tapahtuu joka päivä.

Mitkä ovat sinulle sydämen asioita — kenelle tai mille sydämesi sykkii?

— Se sykkii suomalaiselle luonnolle, omille lapsille ja lapsenlapsille sekä muistisairaalle äidilleni ja niille hetkille, jolloin saamme vielä yhteyden ja voimme yhdessä nauraa ja muistella. Sydämeni sykkii myös meneillään olevalle koulumuistoprojektille. Kirjaan kertyy kaiken aikaa materiaalia.

Entä mitkä asiat saavat verenpaineesi koholle tai sydämesi syrjälleen?

— Lasten tai vanhusten kaltoin kohtelu. On hirvittävää, mitä välillä kuulee ja näkee sivustaseuraajana.

Ensi lauantaina 29. lokakuuta vietetään kansainvälistä sydänpäivää. Näkyykö se myös Luumäellä?

— Lauantaita vietetään teemalla Pukeudu punaiseen ja Luumäellä otetaan valtakunnalliseen tapahtumaan pieni etuloikka. Järjestämme tänään torstaina kardiologi Petteri Kososen kyselytunnin, jonka aikana ihmiset saavat kysyä ihan mitä tahansa sydänterveyteen liittyvää. Hän osaa puhua suomen kieltä suomalaisille. Koska tapahtuma on niin lähellä sydänpäivää, toivomme, että yleisökin pukeutuisi punaiseen. Sen ei tarvitse olla kokopunaista, vaikka ihan pieni rusettikin riittää.

FAKTA

Kardiologia saa tentata tänä iltana

Kardiologi Petteri Kosonen on torstaina 27. syyskuuta yleisön tentattavana Luumäen kunnantalon valtuustosalissa. Kysy sydänasioista — kardiologi vastaa -tilaisuus alkaa kello 18 ja se on maksuton. Kyselytuntia edeltää kahvitus kunnantalon kahviossa alkaen kello 17.30.

Yleisö saa esittää Kososelle sydänterveyteen liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiä voi lähettää myös ennakkoon sähköpostiin toimisto.lpr@sydan.fi tai antaa paperilla paikan päällä.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Kaakkois-Suomen sydänpiiri ja Luumäen sydänyhdistys.