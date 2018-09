Kotiseuturakkautta

Ei siihen mennytkään kauaa.

Siis siihen, että aloin suhtautumaan omiin kotiseutuuni lämpimän piikittelevästi. Toki samaa piikittelevää kuittailua olen harrastanut jo pidempään, mutta nyt muutto Helsinkiin antoi viimeisen silauksen.

Aiemmin tuppasin pitämään lähtöpistettä jotenkin säälittävänä — väkiluku vähenee vähenemistään ihmisten joko kuollessa tai paetessa. Kylänraitit vain ankeutuvat. Vaikka nyt ymmärränkin, mistä joidenkin pakoreaktiot ja kaipuu kauas johtuu, silti tunnen pienen piston sydämessä. Eipä tilanne mikään loistava ole.

Aina sitä kuitenkin tuntee ylpeyttä, kun joku edes mainitsee nimeltä paikan, josta itse on lähtenyt maailmalle. Miehikkälä ja Luumäki mainittu, torilla tavataan. Tulee voitokas fiilis, kun joku jossain kaukana muistaa kaakon piskuiset kunnat, jonne liian harva eksyy ja jonne vielä harvempi jää kaikessa järjettömyydessä asumaan.

Olen aina kyllä tiennyt palaavani takaisin kotikonnuille, kun olen saavuttanut elämässäni muutamia henkilökohtaisia unelmia. Niitä on niin vaikea toteuttaa näissä onnettoman pienissä piireissä, jollaisia vähäväkiset paikat tuppaavat aina olemaan.

Muualle karkaaminen on mielestäni ollut hyvä ratkaisu. On vapauttavaa olla oma itsensä ja pitää huoli vain omista asioistaan. Sitä voin muuten suositella ihan kaikille, elämä helpottuu välittömästi. Isolla kirkolla ei tulla kyselemään, kenenkäs likkoja sie nyt ootkaan eikä lähetellä terveisiä koko suvulle ja muille tutuille.

On helpottavaa elää paikassa, jossa juoruilu ja muiden kyttääminen eivät ole koko kunnan ainoita ajanviettotapoja. Tiedetään, tiedetään, ei pienissä kylissä muutakaan tekemistä ole. Täytyyhän sitä ihmisen nyt jotenkin aikansa kuluttaa.

Ja mitä tulee aiemmin mainitsemaani lämpimän piikittelevään suhtautumiseeni: olen aina valmis kuittailemaan jokaisesta kotiseutuni pielessä olevasta asiasta tietyllä humoristisella lähestymisotteella. Ilkeäksi ei sovi ruveta, siinä vielä osutaan omaan nilkkaan.

Aina voi heittää huulta, kunhan ei loukkaa ketään.

Vaikka piikittelenkin usein puheissani Luumäkeä ja Miehikkälää, voi sen toivon mukaan tulkita lämpimäksi. Ovathan ne nyt sellaisen kohtuullisen kivoja paikkoja. Mutta jos joku sattuu erehtymään pilkkaamaan ja haukkumaan kumpaakaan, olen kyllä valmis valistamaan moista moukkaa molempien lukemattomista hyvistä puolista.

Kaipa tämä on sitä suomalaista rakastaminen — se selkein rakkaudentunnustus tuntuu aina olevan ”kaipa sie ihan siedettävä olet.”

Kirjoittaja on luumäkeläislähtöinen viime kevään ylioppilas.