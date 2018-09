Sananen Itsenäisyydentien edustavuudesta

”Maassa maan tavalla” lienee soveliasta keskustelunavauksena, myös Koppoldille (mielipidekirjoitus Luumäen Lehdessä 13.9.)?

Maassamme on toki (lähes) toimiva ympäristöasianorganisaatio, mielipiteenvapauden ohella, mutta on myös huomattavan vahva yksityisomaisuuden suoja. Viranomaistilannetta ei juuri helpota, kun kansalaisena tuntee pykälät ja muut asetukset, mistä johtuen ne tuolit ovat tosiaan kohdallaan myös tulevina kesinä, jos kiinteistön omistaja niin katsoo tahtovansa. Mukavassa seurassahan siellä on iltaa istuttu.

Eipä se palanut naapuritalo siellä notkossa ole leipää pyydellyt: jos omistajalla ei ole resursseja tilanteen korjaamiseksi, niin tilanne on yleensä ”sillä sökö”, poislukien toki muutama jäykkä, mutta kankea tärkeilijä: hävetkööt, jos osaavat. Jos näkymä ei syystä mistä tahansa miellytä, voi katsella myös muualle. Myös pimeys helpottaa.

Välttämällä epämiellyttäviä alueita päiväsaikaan voi elää illuusiossa, jossa kaikki on kuin onkin kunnossa. Valhe on hyvä, jos siihen uskoo jo itsekin, mistä johtuen en itse uskokaan.

Jos otetaan lähempään tarkasteluun jatkuvasti kohoavat elinkustannukset yleensä, sekä kiinteistöveron nousumahdollisuus erinäisten remonttien seurauksena erikseen, unohtamatta remontin itsensä kustannuksia ja taitavien tekijöiden puutetta, selittynee haluttomuus ylläpitää vierasta preussilaista näkökulmaa arkiasioiden hoitamisessa, sen toimivan slaavilaisen sijasta. Moni rakennus on korjattu pilalle, kun tekemisen into meni kuin menikin sen todellisen osaamistason edelle.

Kateus autioittaa myös Jurvalan aikanaan, mistä johtuen ainakin eläkeläispariskunnat ilmeisesti jättänevät mielellään suuret kiinteistöremontit tulevien ostajien asiaksi. Myös moni muu haikailee olotilaa, jossa normaalin arjen jätökset eivät näkyisi, vaan enempi ikivihreitä arvoja hyväksi käyttäen ja siinä sivussa naapureille haittaa tehden, voisi ratkaista kaikki ympäristön ongelmat — todelliset, ja kuvitteelliset, mikä on jo yhtälönäkin mahdoton. Täällä kun ei aina ole ollut tälläistä: menneet sukupolvet ovat pula-aikoja nähneinä tehneet suuriakin uhrauksia, aivan kuten Saksassakin, mistä johtuen sivuutan historialliset tapahtumat hienovaraisesti.

Sotkuiset paikat ovat normaalia arkea, jota ei voi eikä pidä pyydellä anteeksi, etenkään kun siihen ei ole ilmeistä aihettakaan, kun voi oleilla jossain ihan muualla, josta karkeimpana esimerkkinä Taavetin alueella vallitseva turhaakin turhempi tärkeily.

Metsä on yksityisyyden suoja talolle, jonka takana se on, ja jos rannoille ei löydä muuten kuin vahingossa, on syytä pysytellä kuivalla maalla, jo hukkumisriskinkin takia.

Huoltoasematoiminta on tehty täysin keinotekoisesti kannattamattomaksi, koska lammaslauma, jota myös kansaksi kutsutaan, äänestää kerta toisensa jälkeen niitä samoja päättäjiä, populisteja kun ovat, joten kehitys kiertää hetkittäin loputonta kehäänsä, vieläpä vikasuuntaan.

Tässäpä tämä tällä kertaa: kiitos, ja anteeksi.

Kirjoittaja luonnehtii itseään pitkäaikaistyöttömäksi.