Luumäki suuntaa kohti alijäämäisen tuloksen vuotta

Luumäen talousarvion etuliite on keikahtanut plussasta miinukseksi. Tällä hetkellä taloudenpidon tunnusluku on noin 95 000 euroa, ja etuliite on miinus.

Alunperin kunnan talousarvio oli jäämässä noin 37 000 euroa ylijäämäiseksi.

Kunnanjohtaja Anne Ukkonen esittikin maanantaisessa kunnanvaltuustossa alijäämän tekemistä tietoisesti.

— En ole aiemmin esittänyt, että tekisimme tietoisesti alijäämää, mutta nyt sen teen. On perusteltua, että voimme tehdä harkitusti alijäämäisen talousarvion.

Pääsyitä notkahdukseen on kaksi. Niistä ensimmäinen on verotulot.

Kuntaliiton ennusteet kunnallisverokertymästä ovat huvenneet kuukausien edetessä. Notkahdus koskee koko maata.

Ennusteen mukaan kunnallisverokertymää on Luumäellä luvassa 755 000 euroa vähemmän kuin mitä huhtikuussa ennakoitiin.

Toinen syy on Luumäen nousevat maksut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote). Hintalappu on nousemassa tämän hetken tietojen valossa 600 000 euroa alkuperäisestä 18,5 miljoonasta eurosta 19,1 miljoonaan.