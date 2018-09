Hyvinvointiopettaja Jokke Elorannan viesti on selvä: Ylös, ulos ja liikkumaan

Jokke Eloranta pääsee ponnistamaan täysin puhtaalta pöydältä.

Miehen päätehtävä on suunnitella ja toteuttaa keinoja, joilla lisätään koulupäiviin lisää liikunnallisia hetkiä.

Eloranta toimii tämän lukuvuoden Luumäen hyvinvointiopettajana.

— Valmista mallia ei ole olemassa, ja minulla on melko vapaat kädet kehittää toimintaa. Työtä teen muiden opettajien tuella, Eloranta sanoo.

Liikunnan lisäämisen ohessa vuodesta syntyy opettajille käsikirja käytännön liikuttamisesta. Sitä käytetään hyväksi tulevien vuosien opetuksessa.

Opettajan palkkaaminen on osa valtion tukemaa Liikkuva koulu -hanketta. Luumäen koulut ovat olleet mukana hankkeessa lukuvuodesta 2013—2014 lähtien.

Vaikka työ on vielä alussa, Eloranta on linjannut kolme isoa ajatusta.

Ensimmäinen on oppituntien tauottaminen. Ajatus on saada liikettä koululaisiin tuntien keskellä.

— Karkeasti kyse on istumisen keskeyttämisestä. Osa tunnista voidaan esimerkiksi pitää ulkona. Lisäksi tunnin ohessa voi pitää taukojumppaa, kisailla, tai leikkiä.

Toisena ajatuksena on välituntiliikuttaminen.

Luumäen kouluissa on käytössä yksi pidempi, 25 minuutin välitunti, joka antaa mahdollisuuksia pitempään liikuntapyrähdykseen.

— Liikkumista ja miellyttävää tekemistä välitunneille. Alakoululaisille tämä on helpompaa, yläkoululaisille haastavampaa, hän nauraa.

Keinona on välituntiohjaajat. Mies ohjaa itse osan pitkistä välitunneista. Luumäen liikunnanohjaaja Pasi Kyllönen on mukana ringissä, ja pitää viikossa pari ohjattua kuntosalivälituntia.

Suuressa roolissa ovat itse oppilaat, joista on koulutettu 30 ala- ja yläkoulujen oppilasta välituntiohjaajaksi.

He ideoivat yhdessä Elorannan kanssa liikuttavia aktiviteettejä välitunneille.

Kolmantena tehtävänä on saada vähän liikkuvat oppilaat liikkumaan. Tavoite on kunnianhimoinen.

— Toivon, että kaikilla on jatkossa joku vapaa-ajan harrastus.

Liikkumattomuus vaikuttaa laajalti, hän muistuttaa. Huono fysiikka voi haitata oppitunteja, jos istuminen tuottaa kolotusta. Se vaikuttaa usein myös unen laatuun. Nämä taas näkyvät herkästi koulutunneilla.

Keinopakista löytyy

liikuntaneuvonta, joko henkilökohtaisesti tai pienryhmissä toteutettuna.

— Tavoitteena on lisätä liikkumisen iloa.

Eloranta korostaa yhdessä tekemistä. Pelkkä ylhäältä annettu ohjeistus ei toimi.

— Kaikki tehdään yhdessä, ja niin että oppilaat ovat mukana yhdessä ideoimassa. Heidän mukaan ottaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Elorannan mukaan omaehtoinen liikkuminen on vähentynyt.

— Nuoret harrastavat, mutta heitä kuljetetaan paljon harrastuksiin. Tavallinen kävely ja pyöräily on vähentynyt. Lisäksi vapaa-ajasta kilpailee aiempaa useampi tekijä.

Näistä määräävimpinä ovat kännykät ja mobiililaitteet, jotka haukkaavat nuorten ajasta reilulla kädellä.

— Kun oppilaat saadaan liikkeelle, he nauttivat siitä. Se vaatii kannustamista ja positiivista palautetta. Paitsi koulusta, myös kotiväeltä.

Hyvinvointiopettaja ei omaa kilpaurheilutaustaa.

— Olen aina ollut laaja-alainen liikkuja, en niinkään tiettyyn lajiin keskittynyt harrastaja. Pidän liikkumisesta, on se sitten uintia tai tanssia.

Tämä näkyy vapaa-ajan liikkumisessa. Pääasiallisesti Eloranta liikkuu kolmen lapsensa kanssa.

— Kesällä uidaan ja pyöräillään, talvella esimerkiksi luistellaan. Luontoon menemme retkeilemään aina kun ehdimme.