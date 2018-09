Pelkäätkö vapaana liikkuvia koiria?

Suomessa on viime aikoina uutisoitu useita tapauksia, joissa vapaana ilman hihnaa liikkunut koira on hyökännyt joko ihmisen tai toisen lemmikkikoiran kimppuun. Useimmissa tapauksissa koiran omistaja on ollut paikalla, mutta on raportoitu myös tapauksista, joissa yksin juoksennellut koira on ollut vaaraksi muille liikkujille.

Viime vuonna Suomessa tilastoitiin 788 koirahyökkäystä. Tänä vuonna luku oli jo heinäkuussa noin 500.

Miten sinä suhtaudut irrallaan liikkuviin koiriin? Aiheuttavatko ne sinussa pelkoa? Oletko kenties joskus joutunut koiran hyökkäyksen kohteeksi? Entä yritätkö ottaa koiran kiinni ja toimittaa omistajalleen, jos se on selvästi karkureissulla ja vaikuttaa ystävälliseltä?

Vastaa viikon kysymykseen ja kerro mielipiteesi.

Aiheuttavatko irtokoirat sinussa pelkoa? Kyllä.

Ei. Näytä tulokset