Paloaseman urakoitsijoita valittiin

Luumäen uuden paloaseman sähköurakoitsijaksi valittiin Novoka Oy, putkitöistä puolestaan vastaa Are Oy, ja ilmanvaihtourakoinnista Kaakkois-Suomen LVI-talo Oy.

Urakoitsijavalinnoista päätökset teki tekninen lautakunta. Rakennushankkeen pääurakoitsijana taas toimii jo aiemmin työhön valittu Kuormaus- ja Kuljetusliike Jurvanen Ky. Töiden on määrä käynnistyä lokakuun alussa, ja uudet tilat on tarkoitus saada käyttöön noin vuoden päästä.

Myös Museovirastolta on saatu töille siunaus. Museovirasto teki alueella tutkimuksia, joilla selvitettiin ettei työmaalta löytynyt muinaisjäännöksiä.